AEON信貸財務2021年上半年溢利增加13.1%至172,300,000港元

香港, 2021年9月28日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「AEON信貸財務」或「集團」;股份代號:00900)公佈截至2021年8月31日止六個月之中期業績(「2021年上半年」)。



儘管2021年上半年市場整體仍然不確定,但隨著集團恢復為AEON信用卡進行市場推廣,以及提升大型推廣的頻率和規模,整體銷售額較去年同期增加22.4%。然而,由於銷售額增長在第二季度逐步令應收款項增加,導致每月循環信用卡賬款及私人貸款賬款低於去年同期,收入較去年同期減少10.9%至511,600,000港元。雖然如此,集團憑著不斷改進信貸評估,現已建立更優質的資產組合。連同預期經濟形勢好轉和失業率下降,以及集團致力有效地追收欠款以減低逾期客戶貸款及應收款項,減值虧損及減值準備大幅減少,使集團除稅後溢利增加13.1%至172,300,000港元,每股盈利增加13.1%至41.15港仙。



因應集團財務基礎穩健及與股東分享豐碩成果,董事會建議宣派中期股息每股22.0港仙,派息比率為53.5%,符合集團每年派發不少於淨溢利的30%作為股息的政策。



未來數月,政府消費券計劃將繼續刺激消費支出,加上預期香港失業率將維持穩定,將使集團有機會於下半年繼續擴展業務。



未來集團將主要集中於推動銷售額及應收款項增長,同時盡量控制資產質素的惡化。集團將加強運用數據分析,以加強市場推廣及信貸控制活動。在市場推廣方面,集團將增加信用卡及私人貸款的大型推廣活動,以捕捉任何可能激增的消費。此外,集團將進一步強化其手機應用程式及網上客戶服務的功能以及市場推廣活動,以加強使用集團網上服務的便利性及好處。



金融科技發展步伐迅速,為加強營運效率及提升其能力以應付市場轉變,集團將繼續投放大量資源於數碼化。除了啟動新信用卡和貸款系統項目以及革新集團的手機應用程式及網上客戶服務系統外,集團亦將於下半年開始加強數據庫,以強化未來活動管理的能力。



在中國內地業務方面,透過集中於指定商戶行業拓展業務及有效的信貸評估,集團位於深圳的小額貸款附屬公司於第二季度按月錄得盈利。該附屬公司將集中於其應收款項的增長連同合理的資產質素期望達致全年錄得盈利。集團將分配更多資源於提升深圳業務的資訊科技基礎設施及在需要時繼續調整營運模式,務求為股東創造更高價值。



AEON信貸財務董事總經理深山友晴先生表示:「由於我們持續提升相關科技和分析能力,以及穩健的流動現金狀況及資產負債表,集團有充分的抵禦能力,以應付在下半年度的挑戰,並能夠進一步捕捉新的商機,以帶動業務增長和在充滿競爭的營商環境中保持領先地位。」



關於AEON信貸財務(亞洲)有限公司(股份代號:00900)

AEON信貸財務(亞洲)有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司(東京證券交易所編號:8570)及AEON集團旗下公司,成立於1987年,並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務,包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、付款處理服務、保險代理及經紀業務,以及於中國內地從事小額融資業務。



詳情請瀏覽公司網址:www.aeon.com.hk。





