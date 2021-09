Tuesday, 28 September 2021, 10:49 HKT/SGT Share: 上市以來首次實施股權激勵 朝雲集團(6601.HK)如何帶飛業績

香港, 2021年9月28日 - (亞太商訊) - 中國商報(記者 馬嘉)營收、毛利雙增長後,朝雲集團(6601.HK)發佈上市以來首份股權激勵計畫,向更高的業績目標發起衝擊。9月23日,今年上半年交出亮眼“成績單”的朝雲集團發佈公告,向公司董事長兼首席執行官陳丹霞在內的9名合資格參與者派發“帶有條件的大紅包”。值得關注的是,朝雲集團此次股權激勵計畫覆蓋集團核心管理層及骨幹人員,設立了收入、淨利潤穩步增長的業績目標。首次股權激勵實施後,朝雲集團準備如何“帶飛”業績?



首次股權激勵計畫,為業績增長下“催化劑”



朝雲集團的首次股權激勵“下重本”綁定了集團核心人才隊伍。據瞭解,朝雲集團向公司董事長兼首席執行官、首席運營官兼聯席公司秘書、執行董事兼副總裁、執行董事兼首席財務官以及其他雇員合共9名激勵物件提呈授出購股權,每股價格為4.33港元,共認購公司股本中合共6980萬股,均是每股面值0.0000002美元的新普通股,這相當於在授出日期已發行股份約5.23%。同時,公司授予以上9名合資格參與者1980萬股受限制股份,相當於本公告日期已發行股份數目約1.48%。另外,朝雲集團在本次股權激勵中對收入、淨利潤均作出了要求,無疑為集團業績的增長下了“催化劑”。



今年上半年亮眼的業績或是朝雲集團實施激勵的底氣。在朝雲集團上市後的首份半年報中顯示,上半年收入12.72億元,同比增加5%;毛利大幅度上升,由去年同期的約5.1億元的毛利上升至5.58億元,整體毛利率由去年年末的42%上升至43.9%。



值得關注的是,今年上半年,朝雲集團的線上管道收入大幅增加47.6%,對業績增長貢獻較大,主要得益於自營線上商店的擴張及提前佈局社區電商平臺等新銷售管道。另外,戰略核心品類寵物品類在今年上半年的收入同比大增350.5%,成為朝雲集團上半年業績增長最快的業務。



朝雲集團相關負責人對中國商報記者表示,希望通過激勵為公司業績增長及持續發展付出貢獻的若干合資格參與者,助力公司建立完善的長效激勵約束機制,調動公司員工的積極性,同時吸引更多優秀人才加入,增強企業核心競爭力,以達成集團設定的長期表現目標。



為核心管理團隊設立考核目標,分批次兌現股權激勵



朝雲集團採取了兩種股權激勵的方式。由於建議購股權計畫及受限制股份獎勵計畫可能有不同的歸屬時間及由董事會不時厘定的不同歸屬條件,採納兩項計畫將為董事會提供更大的靈活性,以厘定及採用不同的股份獎勵組合,從而滿足公司的業務需要。



其中一種倍受關注的股權激勵方式就是對以集團董事長陳丹霞為代表的管理團隊設立了收入、淨利潤的考核目標。此次股權激勵中,9名激勵對象共認購公司股本中合共6980萬股,其中5000萬股由其董事長陳丹霞認購,將於2022年起每年分10個同等批次兌現,截止日期為2031年。這或將成為陳丹霞接管朝雲集團後的又一次“破局”。此次股權激勵中,對董事長陳丹霞的考核也以集團整體業績為基礎進行考核,這也或增加了投資者對朝雲集團未來發展的信心。



朝雲集團的另一種股權激勵方式就是向除董事長陳丹霞以外的8名合資格參與者授予的1980萬股受限制股份將自2022年起每年分四個同等批次兌現。第一批次為2021年3月10日至2022年4月15日,兌現495萬股;第二至四批次為2022年4月15日至2025年4月15日,每批次的考核時間均為一年。



朝雲集團相關負責人表示,購股權計畫將本公司的價值與購股權參與者的利益聯繫起來,進一步改善公司的管治架構,助力公司建立完善的長效激勵約束機制,使購股權參與者與本公司共同發展。



激發員工的主人翁意識,促進企業與員工共同成長



在此次股權激勵中,朝雲集團的考核目標或彰顯了其對實現長遠業績增長的信心。業績增長後的朝雲集團如何利用股權激勵實現進一步業績的增長?朝雲集團以收入、淨利潤加權計算結果為考核目標,兩項指標各占評分的50%。另外,朝雲集團對激勵物件設置了三條考核線,若激勵物件評分超過90分,將兌現100%的股權;若評分為80至90分,將兌現80%的股權;若評分低於80分,則兌現0%的股權。對除了集團董事長陳丹霞之外的其他8名激勵物件來說,若結果低於70分,則股權兌現也為0。



“股權激勵可以起到激發員工的主人翁意識,促進企業與員工共同成長,提高公司的經營業績和競爭力,從而幫助企業實現穩定發展的目標。” 朝雲集團相關負責人說。



值得關注的是,若按照朝雲集團股權激勵計畫中的股票價格及數額計算,未來股權激勵的成本也將為4年攤銷,該費用對利潤產生的影響較小。同時,朝雲集團設置了穩健增長的業績目標和兌現條件,或足以見得其對未來長遠發展的信心。









話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network