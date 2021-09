Monday, 27 September 2021, 18:59 HKT/SGT Share: 國美零售完成發行有關長期租賃協議的代價股份 全力打造城市展廳 扎實穩步推進「家‧生活」戰略第二階段

香港, 2021年9月27日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司(香港聯合交易所代號:493.HK,「國美零售」或「公司」,及其子公司,統稱「集團」)今日公佈,因應公司與國美管理早前訂立的租賃協議(「協議」)已於2021年9月17日的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式通過,公司已於2021年9月27日完成發行有關協議的代價股份以支付協議項下的部份應付租金。



根據協議,國美管理將向公司出租三處位於北京和長沙的物業──包括國美商都、湘江玖號及鵬潤大廈(「該等物業」)。該等物業的各自租期自2021年7月1日起,並且於2040年12月31日結束,惟鵬潤大廈的部份辦公空間受限於現有租賃,租期將自2023年3月1日起開始。公司於整個租期應付的租金總額約為人民幣17,865,157,700元(相等於港幣21,284,515,041元),當中的人民幣17,575,581,950元(相等於港幣20,939,515,041元)通過是次公司向國美管理配發及發行的代價股份予以支付。代價股份相當於公司現有已發行股本約41.64%,及經發行代價股份擴大後公司已發行股本約29.40%。



是次完成發行代價股份標誌著租賃國美商都、湘江玖號及鵬潤大廈的事項正式步入實施階段,協議為集團全面推進「家‧生活」戰略第二階段提供了強力支撐,並使集團向新的線下零售和服務模式發展邁出重要一步。公司將高效利用該等物業,於全國精選城市北京和長沙建立「城市展廳」,引入創新型零售概念,以城市為單位,與知名品牌合力打造城市全品類體驗式展廳,相互賦能,形成場景互聯,實現共贏。與此同時,是次租賃協議將為集團帶來更大的線下體驗空間,能助力集團不斷優化消費者的體驗式消費,賦予集團更大的靈活度以迎合多元客群的消費新需求,打造出共用、多元、交互、沉浸式的創新商業生態體系。隨著租賃協議的落實執行,集團在價值鏈中的整體地位和力量將得以進一步提升,並為其與戰略業務合作夥伴在電子商務和消費產品領域的下一階段商業合作奠定基礎。展望未來,集團將利用新建的「城市展廳」,實現線上線下打通,創造更大協同效應。集團將一方面持續提高數字化運營的深度與廣度,另一方面助力零售行業形成從供給創新到消費升級,再到創造消費新增長點的正向循環機制,給用戶提供更加多元化的體驗和服務,全力構建科技和智慧高度融合的新零售消費平台。







話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network