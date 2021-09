Monday, 27 September 2021, 12:01 HKT/SGT Share: 朝雲集團股權激勵方案落地 凝聚團隊為企業發展賦能

香港, 2021年9月27日 - (亞太商訊) - 9月23日朝雲集團(6601.HK)發佈公告稱,公司已決議根據於2021年7月23日採納的購股權計畫授出購股權,以及根據於2021年6月3日採納的受限制股份獎勵計畫授出受限制股份。其中,向合共九名合資格參與者授出6,980萬份購股權,並授予這九名合資格參與者1,980萬股受限制股份。



據悉,朝雲集團今年3月份於H股掛牌上市。上市後3個月便接連推出購股權計畫和受限制股份獎勵計畫,並於2個月後落地,向市場傳遞了朝雲集團謀求快速發展的信心與執行力。市場人士認為,場內投資者對公司的股權激勵方案的落實更是反應積極,側面表達了投資者對公司未來業績表現的信心。



激勵方式靈活 花式鼓勵員工與集團一條心

朝雲集團此次激勵主要採取兩種形式,一種是授出購股權,也就是期權激勵,即激勵物件可以在有效期內達到要求的業績指標後,以4.33港元/股的價格購買朝雲集團股票的權利;第二種是授予限制性股票,即向激勵物件授出獎勵性股票,在一定期間內達到設定的業績指標後方能滿足該股票的歸屬要求。此次朝雲集團的激勵對象主要為對公司增長及持續發展付出貢獻的合資格參與者,兩種激勵方式,既兼顧了業績增長指標,同時通過期權激勵形式將核心員工與公司股價表現綁定,真正將其與股東利益相聯結,有利於更好地維護股東權益。



對於為何採取兩種激勵方式,朝雲集團在此前的公告中做了詳盡說明,由於受限制股份獎勵計畫項下獎勵股份的最高數目上限較小,為了能夠將董事及高級管理層以外的中層核心雇員納入激勵範圍,同時選擇了授出數目較大的購股權計畫。並且,從行權機制來看,購股權計畫更有利於向參與者提供更強的長期激勵,長期、逐步兌現的過程使其更聚焦于公司的長遠發展以提升公司價值,對公司穩健發展很有意義;受限制股份獎勵計畫則更有利於挽留公司董事及高級管理層,以維持公司穩定的領導及管理。雙管齊下,雙向互補,在調動、引進核心人才上面,朝雲集團可謂用心良苦。



夯實高成長基礎 股權激勵下業績或再提速

公告顯示,朝雲集團就此次購股權計畫制定了長期的收入考核目標。業績考核以收入增長率和純利增長率為關鍵考核指標,股權激勵授予週期較長,考驗著企業的長期增長動力。



資料顯示,2018-2020年,朝雲集團營業收入分別為13.50億元、13.83億元和17.02億元,年複合增長率12.28%;毛利率分別為37.2%、43.4%和43.6%,整體毛利率保持穩定上升。也就是說,依照股權激勵業績考核指標,朝雲集團在未來要保持優於當前的營業收入和淨利潤的高成長及高增速。



可見,本次激勵計畫設定的考核指標具有一定的挑戰性。但通過激勵指標的設定,市場能夠充分感受到朝雲集團管理層長期發展信心和十足的幹勁兒。同時,本次激勵計畫有助於朝雲集團進一步健全長效激勵機制,吸引和留住優秀人才,充分調動核心團隊積極性,為公司未來管道擴張、加速成長打下扎實基礎。





