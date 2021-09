Friday, 24 September 2021, 16:26 HKT/SGT Share: 「南向通」開通首日 興業銀行達成首批交易

香港, 2021年9月24日 - (亞太商訊) - 9月24日,備受市場關注的債券通「南向通」正式開通。在開通當日,興業銀行作為首批合格境內投資者,積極通過「南向通 」渠道與多家境外做市商達成首批交易,交易品種覆蓋國債、央票、政策性金融債等各類離岸人民幣債券,助力「南向通」穩起步,開好頭。



債券通「南向通」是指內地機構投資者通過內地與香港基礎服務機構連接,投資于香港債券市場的機制安排,是繼「北向通」後,中央政府支持香港發展、推動內地與香港合作的又一項重要舉措。



「興業銀行將持續抓住我國金融市場擴大開放的重要契機,以『南向通』開通為契機,進一步提升在債券市場、外匯市場、貨幣市場、衍生品市場和大宗商品市場等領域的投資、交易與風險管理服務能力,致力成為集融資、交易、投資、避險功能為一體的全面解决方案提供商,持續擦亮投資銀行名片。 」興業銀行資金營運中心總經理馬大軍表示。



作為債券通「北向通」的首批境內做市商,興業銀行將債券通業務作為 FICC(固定收益、外匯及大宗商品交易)領域新的發力點,積極推動境外投資者參與境內債券市場,憑藉多年積累的境內外市場影響力和交易做市能力,該行積極推動債券通業務創新,連續多次斬獲債券通市場各項首單,成為首家達成債券通交易的股份制銀行、首家在債券通項下發行NCD的商業銀行等,幷多次被債券通公司評為「債券通優秀做市商 」。











話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network