數據顯示，移卡二維碼支付收單服務位列非銀獨立機構第一

香港, 2021年9月24日 - (亞太商訊) - 公開數據表明,中國領先的基於支付的科技平台 — 移卡有限公司(簡稱「移卡」或「公司」)(股份代號:09923.HK)已超越其他企業,成為中國聚合支付領域商戶使用最多的服務提供方之一。



根據移卡今年中期業績顯示:截至今年上半年,使用該公司支付服務的活躍商戶總數已達613萬,同比增長30.8%。其二維碼日支付交易筆數峰值更是達到近4,200萬筆,遠超去年年底的3,000萬筆,使得其在非銀行獨立二維碼支付服務市場的占有率迅速提升。根據奧緯咨詢數據,按2019年交易筆數計,移卡市場份額約為14%,排名市場第二。



筆者根據市場主要參與者的最新公開數據對比判斷,移卡目前已超越其他競爭對手,成為市場份額第一的非銀行獨立二維碼支付服務提供商。



今年六月,艾瑞咨詢發布的《2021年中國第三方支付行業研究報告》顯示,聚合支付在中國覆蓋商戶總數目前已達3,048萬家,較去年增加19.2%。截至2021年上半年,移卡服務613萬商戶,約占市場20%左右份額。



聚合支付,顧名思義就是通過一個二維碼將移動互聯時代市場上相對零散的多種支付方式聚合起來的支付方式,使支付過程無論對於商戶還是消費者都更加便捷。而對於聚合支付的提供方來說,在為商戶提供多個支付渠道融合的同時,憑借其技術實力疊加增值服務是業務邏輯升華的關鍵之一。



這也是移卡業務拓展的關鍵。支付業務穩定、快速的增長也帶動了其另一個重要板塊,即科技賦能商業服務的發展。根據移卡的中期報告顯示,上半年該板塊收入同比增長86.6%達到3.6億元人民幣,毛利貢獻由2020年同期的34.9%提升至43.5%,遠超同期其他同賽道玩家表現。



已斥資1.198億港元用於股份激勵計劃



另,移卡於9月23日發布公告稱,截至2021年9月21日,受限制股份單位受托人已根據受限制股份單位計劃的規則動用合共約1.198億港元在市場購買410.44萬股股份(代價為每股股份26.3港元至30.00港元),並為受限制股份單位參與者的利益以信托方式持有相關股份。



公告稱,按此方式購買的股份將用作對受限制股份單位計劃下受限制股份單位參與者的獎勵,激勵他們對該集團作出貢獻。此外,根據受限制股份單位計劃購買股份亦顯示公司對其業務展望及前景充滿信心,公司將根據市況繼續於市場實施股份購。





