朝雲集團(6601.HK)授出6980萬股購股權及1980萬股受限制股份

香港, 2021年9月23日 - (亞太商訊) - 9月23日,朝雲集團(6601.HK)發佈公告,根據公司於2021年7月23日採納的購股權計畫,以及根據於2021年6月3日採納的受限制股份獎勵計畫,向公司董事長兼首席執行官、首席運營官兼聯席公司秘書、執行董事兼副總裁、執行董事兼首席財務官以及其他雇員合共九名合資格參與者提呈授出購股權,以認購公司股本中合共69,800,000股每股面值0.0000002美元的新普通股,相當於在授出日期已發行股份約5.23%。同時,公司授予以上九名合資格參與者19,800,000股受限制股份,相當於本公告日期已發行股份數目約1.48%。



可以看出,朝雲集團開展本次授出購股權及受限制股份,旨在進一步改善公司的管治架構,通過激勵為公司增長及持續發展付出貢獻的若干合資格參與者,助力公司建立完善的長效激勵約束機制,調動公司員工的積極性,同時吸引更多優秀人才加入,增強企業核心競爭力,以達成集團設定的長期表現目標。







