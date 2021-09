Thursday, 23 September 2021, 16:12 HKT/SGT Share:

來源 Apollo Future Mobility Group (AFMG) 力世紀宣佈任命主要高管成員 力世紀德國創新基地提速發展 鞏固其於工程服務外包領域的地位

香港, 2021年9月23日 - (亞太商訊) - 力世紀有限公司 (「力世紀」,本「公司」,香港聯合交易所股份代號:860,及其附屬公司統稱本「集團」)宣佈委任數名主要管理人員,促進發展並加強本集團駐足核心出行業務分部的力度。此外,今年5 月力世紀在德國沃爾夫斯堡(Wolfsburg)新開設的基地正在迅速發展,以加強集團在工程服務外包領域的地位。



Matthew Knott先生獲任命為首席營銷官,於 2021 年 9 月20日起生效。 Thorsten Falldorf 先生獲任命為沃爾夫斯堡研發主管,負責執掌力世紀德國創新基地, 2021 年 5 月 1 日起生效。 Frank Egle先生獲任命為軟件開發主管,2021 年 8月 1 日起生效。



Knott 先生現年52歲,在加盟力世紀前為勞斯萊斯汽車有限公司(「勞斯萊斯」)之全球品牌傳播和渠道管理主管,一直擅長於瞄準和服務超高淨值人士客戶群。在服務勞斯萊斯期間,他指揮該公司115年歷史上全最重要之完整品牌重塑活動,目標是吸引年輕的客戶群,包括企業家、生意東主及名人,並構建更多樣化的客戶網絡。作為品牌重塑活動的其中一環,全新「黑章」系列的全球發佈在吸引寶馬集團最年輕年齡層的客戶方面取得重大成就。 Knott 先生曾接受特許營銷學院專業人員資格培訓。他會將過往的品牌推廣經驗提升到一個新的高度,協助 Apollo 車款面向更年輕、更多富裕超高淨值人士,使他們更易認同Apollo 提供的優質價值。彼亦將協助Apollo 電動汽車(中國)首席執行官范自強先生在國內把Apollo EV建立並發展為高端電動車品牌。



Falldorf先生現年46 歲,在汽車行業20 多年,在各個崗位均擁有經驗。作為沃爾夫斯堡研發主管, Falldorf 將推動發展工程師團隊,為未來出行構建概念和解決方案。自 2016 年 6 月起,Falldorf 先生一直擔任大眾汽車集團最大的工程服務外包商之一Semcon Wolfsburg GmbH / Valmet Automotive GmbH 的研發主管,當時他帶領團隊從事儀表板、門板、內飾、座椅系統、車身結構和概念設計等主要系列項目。自 2009 年起,彼一直在 Semcon Wolfsburg GmbH 工作,並推動了該公司的電動出行創新項目。Falldorf先生一直在為大眾和平治等頂級歐洲汽車品牌運營各種項目。他是德國國家認證汽車工程技術人員、大師級汽車技術工匠和工程專業人員的合資格培訓師。



Egle 先生現年49歲,在汽車行業擁有超過 20 年的專業經驗,專注於信息娛樂以及互聯和數碼的戰略發展。在奧迪擔任車載信息娛樂、互聯、媒體和娛樂的技術開發專家期間,Egle 先生負責品牌的技術開發和項目管理方面的創新管理,包括為品牌高度創新的通信和視覺解決方案執行原型。彼將領導力世紀在互聯和數碼生態系統領域的發展,以豐富集團的工程外包服務,將最先進的概念落地,為集團工程服務外包、超高性能頂級超跑和電動汽車工程技術注入價值。



力世紀的新辦事處位於沃爾夫斯堡創新園區,已於2021 年 5 月 17 日正式開業。沃爾夫斯堡極具戰略意義,被譽為大眾汽車公司業務心臟地帶和世界上最大的汽車製造中心,是力世紀增長戰略極具邏輯性的一步。力世紀德國業務一直與來自世界各地的車廠、初創企業和供應商合作,將世界領先質量的概念車及其他技術演示和組件項目落地。這亦是力世紀位於蓋默斯海姆(Gaimersheim)業務基地的汽車工程服務外包之戰略伸延。力世紀德國業務促進未來出行項目的開發及創新。



力世紀有限公司主席何敬豐先生表示:「我們非常高興看到力世紀位於沃爾夫斯堡的基地不斷壯大,同時集團得到這批經驗豐富且高質素的管理人員加盟,共同推進集團核心業務板塊向前。我們期待看到他們加強及加深集團的工程和設計能力。」



關於力世紀有限公司



力世紀有限公司(香港聯合交易所股份代號:860)為一家領先的綜合汽車出行技術解決方案供應商,擁有自主研發具突破常規特點的出行技術,矢志通過整合全球先進的出行技術,為「未來出行」打造全球領先的一站式未來出行服務平台。



集團的業務發展聚焦三大支柱:工程服務外包、技術開發(包括新800v碳化硅雙逆變器/車輛控制單元)及汽車生產。除開發及銷售「Apollo」品牌的頂級超跑及其跨品牌授權業務外,本集團為全球汽車出行市場提供無縫、全面的解決方案平台,從構思、設計、建模、工程、模擬、原型製作及實際測試,直至將生產前原型交付予客戶。



集團的附屬公司包括Apollo Automobil、Ideenion Automobil AG及日本領先電動汽車開發商GLM Co.Ltd。此外,集團亦透過投資全球首個金屬3D列印汽車製造平台Divergent Technologies, Inc及行業領先的電動汽車充電解決方案供應商依威能源,拓展其汽車出行技術服務產品。



若需要進一步的資訊,請瀏覽 http://www.apollofmg.com/ 。







