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信邦硬體軟體雙線發力 裝飾件和車聯網產品雙雙打入新能源勢力

香港, 2021年9月23日 - (亞太商訊)  - 信邦(1571.HK)憑藉多年的佈局和滲透，成功打入新能源勢力陣營，尤其與世界最著名的新能源汽車品牌合作緊密，其銷售額已經逐步攀升至信邦第七大客戶，並有望繼續拉動整體銷售額快速上升。隨著新能源勢力快速崛起，信邦緊跟潮流，利用自己多年積累的設計開發經驗、一站式服務模型和不斷反覆運算的新技術，成功獲取國內多個新能源頭部品牌的訂單，目前已有多款產品在量產中。

除了新能源品牌客戶，信邦也有堅實的傳統品牌客戶訂單作為支撐，並且發力于中高端品牌市場，保持長期穩定的增長和高利率。更值得一提的是，不管新能源和傳統品牌的市場搶佔激戰如何，信邦都同時為雙方勢力供貨，因此也成為新浪潮中的不敗受益者。

除了在硬體方面的成功，信邦也在軟體方面做出第一步嘗試。信邦的合營子公司萬信車聯與零跑合作的車聯網產品已經完成，將搭載零跑C11車型使用，目前該款車型已經進入量產裝機階段，預計在2022年交付使用。萬信車聯通過打造智慧互聯產品，實現手機與汽車的無縫連結，打造更加流暢和完美的用戶體驗，實現用戶使用習慣的自動轉變。未來，萬信車聯將繼續加大「手機+車載螢幕」的服務能力，攜更多手機與汽車廠商在智慧軟體、語音多場景交互等方面進行合作，促進車聯網生態發展。

信邦硬體軟件雙線發力 裝飾件和車聯網產品雙雙打入新能源勢力

信邦(1571.HK)憑借多年的佈局和滲透，成功打入新能源勢力陣營，尤其與世界最著名的新能源汽車品牌合作緊密，其銷售額已經逐步攀升至信邦第七大客戶，並有望繼續拉動整體銷售額快速上升。隨著新能源勢力快速崛起，信邦緊跟潮流，利用自己多年積累的設計開發經驗、一站式服務模型和不斷反覆運算的新技術，成功獲取國內多個新能源頭部品牌的訂單，目前已有多款產品在量產中。

除了新能源品牌客戶，信邦也有堅實的傳統品牌客戶訂單作為支撐，並且發力於中高端品牌市場，保持長期穩定的增長和高利率。更值得一提的是，不管新能源和傳統品牌的市場搶佔激戰如何，信邦都同時為雙方勢力供貨，因此也成為新浪潮中的不敗受益者。

除了在硬體方面的成功，信邦也在軟件方面做出第一步嘗試。信邦的合營子公司萬信車聯與零跑合作的車聯網產品已經完成，將搭載零跑C11車型使用，目前該款車型已經進入量產裝機階段，預計在2022年交付使用。萬信車聯通過打造智能互聯產品，實現手機與汽車的無縫鏈接，打造更加流暢和完美的用戶體驗，實現用戶使用習慣的自動轉變。未來，萬信車聯將繼續加大「手機+車載螢幕」的服務能力，攜更多手機與汽車廠商在智能軟件、語音多場景交互等方面進行合作，促進車聯網生態發展。


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