《怒火》電影NFT慈善拍賣 上架僅一週 被熱烈搶拍至逾20萬港元

香港, 2021年9月21日 - (亞太商訊) - 英皇電影以賣座電影《怒火》Burning Man概念影片鑄成香港首個電影NFT。該NFT 於9月16日登錄本地NFT買賣平台HKD.com NFT,上架僅一週拍賣價由0.01個以太幣(約港元257.4*)屢創新高至8個以太幣(約港元205,920*),目前競拍仍十分活躍。《怒火》為陳木勝導演終極巔峰之作,於內地衝破12億人民幣票房,在香港亦錄得2,500萬港元票房紀錄,為本年度亞洲第一大片。該NFT作品將於9月28日結束拍賣,所得的全數收益將會捐贈予仁濟醫院慈善基金。

香港首個電影NFT:《怒火》Burning Man概念影片。《怒火》Burning Man概念影片展現一副以火光鋼絲棉質感組成的人體圖像。

英皇電影香港首個電影NFT:《怒火》Burning Man

《怒火》Burning Man概念影片展現一副以火光鋼絲棉質感組成的人體圖像。陳木勝導演對此一見鍾情,愛不釋手,認定此設計概念完滿表達出電影精髓。電影海報劇照師曾覓 Quist將此概念圖像製成動畫版概念影片Burning Man。英皇電影開創香港電影業先河,將此概念影片鑄成NFT,並在HKD.com NFT平台上進行慈善拍賣。



NFT數字收藏品熱潮席捲全球

NFT為非同質化代幣(Non-fungible token),是一種基於區塊鏈生成的數字資產,多應用於數碼藝術品領域,簡單來說就是數碼收藏品代幣。不同形式的作品,如電影短片、劇照、畫作或音樂等,數位化後放到區塊鏈上便可鑄成NFT。創作者可把作品放到NFT買賣平台上進行拍賣和交易。近年NFT趨勢席捲全球,NBA、奢侈品牌等都響應熱潮,相繼推出NFT,由藝術家Beeple所創作的NFT更於本年3月在佳士得拍賣會中錄得6千900萬美元成交紀錄。截至2021年9月,NFT全球拍賣額已經超過35億美元。是次HKD.com與英皇電影強勢聯手,不但帶領香港NFT發展,同時為本港慈善作出龐大貢獻。



香港首個NFT交易平台:HKD.com NFT

HKD.com 透過今次與英皇電影的慈善合作推廣秉承 HKD.com 創辦人楊凱文先生的理念,推動數字資產予普羅大眾認識,帶領社會進入全新數字貨幣的領域。萬眾期待的NFT交易平台HKD.com NFT已於九月隆重登場,透過HKD.com NFT 交易平台,創作者除了在拍賣NFT時賺取收益,更可在該作品隨後的每次交易中賺取利潤分成。HKD.com NFT對創作者和收藏家提供公平、專業、可靠、易用的數字藝術品及收藏品買賣平台。



*以2021年9月21日上午10時的以太坊價格計算



關於香港數字資產交易所HKD.com

香港數字資產交易所HKD.com一直致力推動香港數字資產生態發展,成立於2019年至今擁有本地註冊用戶過萬人,交易系統不斷升級的同時,業務版圖亦正急速擴張;涵蓋數字貨幣場內外交易、線上線下交易平台、NFT交易平台、數字貨幣ATM網絡及POS零售系統等服務。



為推廣與普及大眾對區塊鏈及數字資產的認識,HKD.com於油麻地旗艦店設有數字資產教學區,定期舉辦不同主題的講座,分享數字資產相關知識及提升大眾網絡安全意識。



