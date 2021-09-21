Monday, 20 September 2021, 20:42 HKT/SGT Share: 盈利能力強勁 「大灣區」加持 東莞農商銀行赴港IPO

香港, 2021年9月20日 - (亞太商訊) - 據星島日報報道，近日，東莞農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱「東莞農商銀行」，股份代號 ：9889.HK）已進入招股期，這標誌著，存款餘額及貸款餘額均在東莞市佔率排第一的東莞農商銀行的上市進程更進一步，即將叩開港股市場的大門。



據瞭解，東莞農商銀行始建於1952年，經過近70年的積累和發展，該行已成為中國領先的農商銀行，根據中國銀行業協會2021年發佈的《2021中國銀行業100強榜單》，以截至2020年12月31日的總資產統計，公司是中國第五大的農村商業銀行。



網點覆蓋廣泛 盈利能力強勁風控能力領先



作為中國農商銀行的先行者，東莞農商銀行在東莞市商業銀行中擁有最多的銀行網點，產品組合能夠滿足不同用戶需求。截至最後實際可行日期，公司共有505個網點，其中501個位於東莞，覆蓋東莞所有行政區域。公司經營的東莞以外的分支機搆共四個，分佈在廣東省的廣州市、珠海市、惠州市及清遠市。



多樣化的產品組合及全面的網點覆蓋，為東莞農商銀行的業績增長提供了強力支持。2018-2020年以及截至2021年一季度，公司營業收入為97.78億元(人民幣，下同)、117.95億元、120.47億元以及31.56億元;同期淨利潤為44.53億元、48.7億元、50.55億元以及17.59億元。截至2021年3月31日的三個月，平均資產回報率約為1.26%，而平均權益回報率為16.71%，盈利能力強勁，運營效率持續提升。



除了靚麗的業績，東莞農商銀行的資產質素一直保持在優良的水準。招股書數據顯示，截至2018年、2019年及2020年12月31日，東莞農商銀行不良貸款率分別為1.27%、1.00%及0.82%，均低於香港上市的中國區域性銀行不良貸款率的算術平均水平；截至2021年3月底，集團的不良貸款率已經降至0.79%。



同時，集團的撥備覆蓋率一直保持較高水平，分別達到345.74%、389.57%、375.13%及376.90%，優於監管機構所規定的撥備覆蓋率不少於150%的基準線。可以預期，該行強大的風險控制能力，對於其盈利能力也將起到反哺作用。



在全面風險管理機制的支撐下，東莞農商銀行充分發揮區域銀行集團的優勢，造就了其顯著的競爭優勢，取得了可觀的資產規模增長。截至2021年3月31日，集團的總資產達人民幣564,558.2百萬元。



業內排名不斷上升 區域優勢為其注入強大動力



與此同時，東莞農商銀行在業內的排名也隨之不斷上升。根據2021年7月出版的英國雜誌《銀行家》(《The Banker》)的排名，按截至2020年12月31日的一級資本計算，集團位居全球商業銀行業第261位，中國商業銀行業第44位，中國農村商業銀行第六位。



另外值得一提的是，東莞農商銀行地處粵港澳大灣區，是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，在國家發展大局中具有重要的戰略地位。



近期，《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》、《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》等多項粵港澳大灣區相關重磅文件接連發佈，灣區的金融業也將在原有的基礎上，持續推動改革創新，大灣區迎來新形勢、新變化。



毫無疑問，根植於東莞市多年的東莞農商銀行，將不斷受益於顯著的區位優勢和利好政策的推動，為其後期的高速發展注入動力。



縱觀整個東莞市銀行業，招股書數據顯示，截至2020年12月31日，東莞市金融機構人民幣存款總額與人民幣貸款總額分別為人民幣1,744.0十億元和人民幣1,202.3十億元；2016年至2020年的年均複合增長率分別為11.7%及17.1%，仍有巨大的發展潛力。



作為東莞市領先的銀行，東莞農商銀行有望憑藉優越的地理位置、廣泛的網絡覆蓋、高效的運營服務，進一步提升其行業地位以及擴大其市場份額。同時，在資本市場的加持下，公司將具備更大的發揮空間。





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