反壟斷的新機遇 國美有望成受惠者

香港, 2021年9月20日 - (亞太商訊) - 市場監管趨嚴,目的是把不公平的市場潛規則去掉,從而為市場帶來更公平、公開的共同富貴未來。今年9月9日,工信部組織召開關於互聯網專項整治會議,核心議題是禁止互聯網大型企業之間的互相遮罩,形成壟斷,把中小企業的生存空間大幅收窄,甚至將之趕絕。



中小企業的發展是推動市場向前發展的動力,若扼殺其存在的空間,最終反成為社會健康發展的拌脚石。從中央近期措施中,可以看到對一些行業的可持續健康發展作出政策性的支持。特別是對不斷發展的新零售生態,致力創造出更開放及公平的環境。



當然,這些措施將會對現有的頭部企業帶來負面影響,因為未來它們都要面臨重大的挑戰。但對於腰部企業來說,卻是難得的機遇,隨著過去的壟斷屏障消失,相信未來在流量成本上將有望大大減少,營運效益得以提升,亦有望加速盈利能力的擴大。



在這個電商腰部領域中,國美(493)是首選。因為公司具有三大優勢,強大供應鏈及物流資源、綫上綫下雙平台,以及巨大的「家‧生活」賽道。



眾所周知,2021年被業界視為「元宇宙」的元年,零售業通過線下與線上的融通、虛擬與現實的混同、物質與精神的交融,正在持續重塑零售業態與生態。而近年持續向線上線下雙平台深化轉型,走在萬億「家‧生活」賽道上的國美,其核心競爭力已沉澱累積多年,在完成線上基建的建設、線下網格化社群佈局後,綜合實力已遠勝往日,這可以從「真快樂」APP於今年初上綫以來,創造出巨大的GMV增長中可見端倪。



今年上半年,國美整體銷售收入達260.4億元(人民幣,下同),同比上升37%;綜合毛利達37.1億元,同比上升67%;綜合毛利率穩步回升,同比上升2.7個百分點至14.3%。與此同時,國美線上線下會員已達到2.28億,其中網上「真快樂」平台購買人數同比大升約10倍,購買商品總數及訂單數同比大升約4倍,活躍用戶數量呈近3倍同比增長。



雖然整體流量與行業頭部企業仍有一定的差距,但高速增長的幅度卻遠勝同業平均水平。此說明了擁有強大供應鏈及物流配送資源的國美,早已擁有實力挑戰第一梯隊,現在公平公正公開的反壟斷原則下,門戶打開了,流量營運效應有望加速提升,未來前景絕對可看高一線。



事實上,在互聯網和數字技術廣泛應用之前,實體零售經歷了百貨業態和連鎖業態的兩次大升級,供應鏈從經銷走向直採,從地方性零售擴展到全國零售網絡。在品牌連鎖的新模式下,零售場景和服務實現了統一和標準化,商品豐富度顯著提升,價格也更加透明、更加親民,流通渠道覆蓋的廣度和服務的深度都得到了拓寬和提升,一大批「中國製造」的家電品牌、消費品牌也在這一過程中迅速的崛起。而國美亦在此歷練中成長,並建立其強大的供應鏈資源和龐大的全國門店網絡。



因為有此透明公開的營運基礎,國美將可通過更廣泛的多方合作,形成更大的競爭優勢,並革新現有新零售生態,走向更公平開放的未來。同時,憑藉線上線下的互相賦能,亦有望打開新局面,特別是在城市展廳的擴張策略上,可為新零售的營銷模式帶來更精準的流量引導,從而進一步降低營運成本,加強盈利能力。



