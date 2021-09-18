「互聯互通」新政出台 「真快樂」共享共建戰略快人一步

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|Friday, 17 September 2021, 18:22 HKT/SGT
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香港, 2021年9月17日 - (亞太商訊) - 從2021年9月9日工信部組織召開關於互聯網專項整治會議，到17日各大平台開放外鏈，短短不到10天的時間，互聯網約定俗成的「圈地」流量規則就被打破，「互聯互通」，成為近日互聯網行業乃至社會的輿論焦點。
無獨有偶，早在2020年，中央經濟工作會議就多次強調要「強化反壟斷和防止資本無序擴張」。而「互聯互通」與反壟斷，實為一脈相承，可以說是反壟斷體系下的一個子集，「互聯互通」的本質，是反流量壟斷。
這一態勢下，讓業界人士最為關心的是，當零售業的流量籬笆被推到後，誰是最大的贏家？由於政策正在落地，結果未可知，但可以肯定的是，真正受益的必將是那些大廠之外的中腰部企業、新興挑戰者，以及大量小微、個人商戶。
畢竟，對於政策制定者而言，格局的打破最期待的是格局外的主體受益，只有舊「格局」消失，市場上所有主體才能重新開始站在統一起跑線上，市場才能重新擁有全新活力。
那麼，誰是能為互聯網帶來新興血液的互聯網挑戰者呢？2021年剛出世的「真快樂」算得上一個種子選手。此外，肯定也包括長期在大廠「治下」內卷化生存的小微、個人商戶等。
為什麼這樣說？
首先，佔據著得天獨厚的流量優勢的大廠，其從始至終的發力點都在流量的收割上。但當互聯互通打破了流量壟斷，電商大廠依靠流量而開展的一些玩法如流量直通車勢必要終止，流量會被持續分割到其他中腰部企業、新興挑戰者，以及大量小微、個人商戶。
其次，隨著開放的腳步加快，圈地造林的玩法被衝擊，互聯網商業將出現一個個流量「白洞」，將圈內的流量不斷吐出來，不管是中腰部玩家還是新興挑戰者，甚至是小微、個人商家都可以在合理的規則範圍內去應用這些流量。
比如說電商零售的中腰部玩家「真快樂」，從硬件上來說，「真快樂」搭建的平台不輸電商大廠，它已經打造了「線上、線下、供應鏈、物流、大數據/雲、共享共建 」六大平台，搭建起覆蓋全場景、配套全服務的集約型零售新基建。同時，基於「共享共建」理念，「真快樂」以公平規則向所有平台和商業夥伴互聯互通、開放賦能，助力商業夥伴降本增效，幫助廠商打造自主可控的經銷主場。
同時，「真快樂」也持續在場景、供給、服務、營銷四個方面深化數字化，借助科技力量讓場景無縫融通、供給智慧精準、服務更有溫度、營銷回歸人本。
這些，都為「真快樂」在這場互聯互通新政環境下提供了良好的基礎。由此可見，在互聯網「圈地」規則被打破之後，以「真快樂」為代表的新興電商平台恐成最大贏家。
話題 Press release summary
部門 消费者
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