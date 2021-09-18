Friday, 17 September 2021, 18:12 HKT/SGT Share: 互聯網「圈地」成歷史 「真快樂」迎發展新機遇

香港, 2021年9月17日 - (亞太商訊) - 今天你能點開了嗎？9月17日，有媒體報導，目前通過QQ可以直接打開淘寶和抖音的鏈接，不再需要通過複製口令進入APP後打開，外鏈屏蔽解除即將成為現實。從9月9日工信部組織召開關於互聯網專項整治會議，到17日各大平台開放外鏈，短短不到10天時間，互聯網約定俗成的「圈地」流量規則就被打破，互聯互通成為互聯網行業高品質發展的必然選擇，今後用戶使用互聯網將更加暢通安全。



可能有些人並不理解，互聯網平台從流量壟斷走向開放共享意味著什麼?所謂流量壟斷，是指互聯網企業尤其是頭部企業之間，相互屏蔽，築起高牆。



一方面，是當用戶使用一個平台的時候相當於被其完全擁有，只能接觸到平台內部的資源和同一企業的關聯產品。比如我們之前在淘寶等平台上不能直接向好友分享商品，而是要通過複製口令粘貼的方式才能分享，方式繁瑣複雜。



另一方面，流量壟斷還為互聯網頭部企業帶來了相應的壟斷利潤。比如，目前在抖音和淘寶合作框架下的商戶，從平台之間引流需向雙方支付6%或20%以上的不同費用，商戶兩頭給錢，增加的成本最終都轉嫁到了消費者身上。如果沒有流量壟斷，這部分成本是不存在的。



反流量壟斷，這是更好維護用戶利益，促進互聯網平台公平競爭的必經之路。這對於大廠之外的中腰部企業、新興挑戰者，以及大量小微、個人商戶具有更深層次的意義，不僅僅是簡單的流量收益，更重要的這些企業乃至個人商戶，從以往的夾縫中求生存，再到各憑真本事來接受市場洗禮。對於塑造有競爭力、多樣化的國內市場有著更積極意義。



從封閉走向開放，就是一次破局。在這一次自上而下發動破開流量壟斷桎梏之前，已有一些先行者憑藉大無畏的勇氣和以人為本的初心，進行了積極有效的探索。比如「真快樂」，一方面打通了線上線下隔閡，讓商家免受線上線下兩套運營成本之苦，也不用擔心有一天會因為「二選一」遭受損失，可以在共贏的生態下，真正實現降本增效，讓可持續發展的低價成為日常，用「真低價 持久戰」為消費者帶來真正的實惠價格和娛樂購物體驗。



另一方面，「真快樂」和拼多多、京東合作的基礎上，也開拓了與類似天貓、抖音等更多外部夥伴的合作，把商品帶到更多的場景中去，促使其供應鏈在輸出角度獲得更多活力。



從反壟斷到外鏈解除屏蔽，新時代商業正在走入公平、開放、集約、創新、共享的發展新階段，像「真快樂」這樣的更多平台正在參與進來，共同朝著這個方向前行，相信未來會出現百花齊放的繁榮局面。







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