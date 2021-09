Friday, 17 September 2021, 18:00 HKT/SGT Share:

來源 Hatten Land Ltd 惠勝置地與新加坡緬甸投資公司(SMI)簽署諒解備忘錄,在馬六甲開展綠色加密貨幣挖礦活動 - 與大馬上市的朝建集團(Nestcon Berhad)簽署戰略夥伴協議,共同發展太陽能計劃

- 建議向知名投資者配售股份以加快惠勝集團的新增長計劃

新加坡,馬六甲,馬來西亞, 2021年9月17日 - (亞太商訊) - 惠勝置地有限公司(“惠勝置地”)今天宣佈建立合作關係,由惠勝置地在馬六甲運營的節能高效的綠色加密貨幣挖礦項目將很快由安裝在惠勝置地擁有或管理的零售商場屋頂的太陽能電池板供電,以實現環境友好型的數字經濟。



惠勝置地的新加坡交易所凱利板上市的全資子公司—惠勝科技有限公司(“惠勝科技”)已與新加坡證券交易所主板上市的新加坡緬甸投資有限公司(“SMI”)簽署了一份諒解備忘錄,共同探索加密貨幣挖礦(“加密貨幣挖礦”)的商機。 SMI 最近與納斯達克上市的 The9 Limited(“The9”)合作,採購多達 4000 台加密貨幣挖礦機。



隨著惠勝置地加大力度引入太陽能,雙方將利用惠勝置地的空間、基礎設施和相對較低的能源成本來進行綠色加密貨幣挖礦活動。可再生能源計劃將使雙方能夠在惠勝置地的資產中進行綠色加密貨幣挖礦活動,產能的增加也將有助於為以後添加更多礦機提供動力。



惠勝置地及其母公司—惠勝集團是這座馬來西亞歷史悠久的旅遊城市馬六甲的領先房地產發展商,惠勝置地經營六個商場,建築面積超過 600 萬平方英尺。惠勝置地在馬六甲還擁有四家酒店。



惠勝科技將分享有關綠色加密貨幣挖礦設施管理的技術知識,惠勝科技也將分享開採後的加密貨幣的淨收益。



根據諒解備忘錄,SMI 有意在惠勝置地的馬六甲物業安裝多達 2000 台礦機。惠勝置地與SMI 正努力在 2021 年 9 月 30 日起的 90 天內達成最終協議。惠勝置地預計將從 2021 年 12 月開始安裝和操作礦機。



戰略夥伴關係下的新太陽能計劃



惠勝置地宣布其子公司—惠勝商業管理有限公司(“HCM”)專注於綠色和可持續能源的創新和發展,HCM與大馬交易所上市公司朝建集團(Nestcon Berhad)的全資子公司 — Nestcon Sustainable Solutions Sdn. Bhd.(“NSS”)簽署戰略夥伴協議,在馬六甲的部分物業屋頂安裝太陽能電池板。



HCM和 NSS 將成立合資企業或與其他合作夥伴組成財團,在惠勝置地擁有的購物中心安裝太陽能電池板和設施。估計 6373 塊太陽能電池板將先安裝在英雄廣場(Dataran Pahlawan Melaka Megamall,是馬六甲最大的購物中心,由惠勝集團管理),可產生高達 3.19 兆峰瓦的太陽能。



該計劃將使惠勝置地降低能源成本,加快其可持續發展工作,並為綠色加密貨幣挖礦作出貢獻。



此外,NSS 和 HCM 將與其他潛在合作夥伴共同合作,討論利用和/或確保惠勝置地在馬來西亞目前和未來的土地儲備的機會,以分階段建設大型太陽能光伏(“LSSPV”)電站,能夠產生高達 100 兆峰瓦的太陽能。



配合惠勝置地的環境友好型的數字計劃,這一戰略合作夥伴關係將能夠使惠勝集團降低能源成本,增強綠色加密貨幣挖礦活動的協同效應,並利用可再生能源市場的新商機。



建議配股以加快惠勝集團的科技開發項目和可再生能源計劃



惠勝置地也很高興地宣布,它將以 0.023 新元的價格配售80,000,000 股新股(“配售股份”)籌集 180 萬新元,該價格較 2021 年 9 月 10 日每股 0.0244 新元的成交量加權平均價格折讓約 5.74%。這些股份將發行給 Asdew Acquisitions(4000 萬)、Evolve Capital Management(2000 萬)和 Ong Toon Wah 先生(2000 萬)(統稱為“認購人”)。



每份配售股份附有可分離的認股權證,可在兩年內以 0.048 新元的價格轉換為惠勝置地股份。配售股份之所得款項將用作營運資金,以及用於技術和太陽能計劃。



配售股份佔惠勝置地經擴大股本 1,675,169,228 股股份約4.78%。假設認股權證全數轉換,惠勝置地已發行股本基礎將進一步擴大至 1,755,169,228 股,其中認購人將持有約 9.12%。



惠勝置地執行主席兼董事經理拿督陳俊廷表示:“隨著新冠肺炎逐漸轉變成地方性流行病,我們看到了巨大的機遇,與這兩個夥伴的合作加快了我們向數字經濟的轉型。



綠色加密貨幣挖礦活動將使惠勝置地能夠利用馬六甲現有的固定資產,利用我們自己的可再生能源計劃,並通過加密貨幣收益創造新的收入來源。



在可持續性變得越來越重要的時候,我們也同樣很高興與Nestcon開展太陽能合作。結合雙方的努力和資源,我們相信這一戰略夥伴關係將使我們能夠利用新的商機並進一步推動可持續發展。



這些是惠勝置地的重要里程碑,它符合我們以可持續方式增加股東價值的數字化轉型路線圖。 ”



拿督陳俊廷補充說:“我們為大家對配售股份的興趣和支持感到非常高興,配售股份之所得款項將提高我們未來的戰略技術和可再生能源計劃的財務靈活性。”



