Friday, 17 September 2021, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 Colt Colt致力於2030年前在全球實現淨零排放 Colt 集團獲得科學基礎減碳目標倡議(SBTi)認證,已制定全面性科學減排目標,以實現淨零排放

香港, 2021年9月17日 - (亞太商訊) - Colt集團,連同旗下Colt Technology Services及Colt Data Centre Services(Colt DCS),今日宣布其所有營運業務將致力於2030年前實現全球淨零碳。作為科技業領域關鍵的企業,集團通過開發嶄新及現有技術,展現加速邁向零碳經濟過程的決心。



Colt已制定了全面性、以科學為基礎的減排目標,並通過科學基礎減碳目標倡儀(SBTi)的審核。預計到2030年前,集團將在範疇1(Scope 1)及範疇2(Scope 2)減少46%的排放,同時會與供應商密切合作,以大幅降低供應鏈在範疇3(Scope 3)的排放量,追求於2030年前將全球暖化限制在遠低於2°C的情境。此舉乃基於深植於本集團的可持續發展策略,亦是集團的企業DNA與未來業務策略的核心。



「作為一家企業,我們積極促進科技業的變遷,並瞭解其急迫性而為減排承諾完全的責任。對於能夠立下此里程碑,並致力於科學基礎目標,讓人感到振奮。」Colt Technology Services首席執行官Keri Gilder表示:「Colt有明確的目標基準:我們旨在成為可持續發展領域的市場領導者,不僅減少我們的排放量,同時協助客戶實踐他們的可持續發展過程。」



Colt集團設定了廣泛的目標,包括中期目標,用以表明企業信譽以及立即可執行的承諾。參閱目標如下:

- 於2023年前,在全球所有的站點使用75%再生電源

- 於2025年前,93%的供應鏈排放符合升溫控制在1.5°C以內的科學基礎減碳目標 (SBT)

- 於2025年前,38%的公司車輛使用電動車,於2030年時要達到75%

- 於2030年前100%改用可再生天然氣



Colt的氣候策略於內部將專注從營運到服務層面的減碳,這意味著根據科學需要,在氣候影響並減少碳排放上,衡量並披露集團的表現。任何本集團無法減少的排放,則將提供資金,通過高誠信的碳移除加以抵銷。



「我們的業務對地球帶來實質的影響。而我很高興在此宣布, Colt DCS的所有營運都已開展在2030年前實現全球淨零碳排放的過程。」Colt Data Centre Services首席執行官Niclas Sanfridsson進一步表示:「這只是開端,我們的可持續發展策略將繼續確保我們成為世界最大的超大規模數據中心客戶的首選合作夥伴。對於在未來十年採取展現決心的行動,以實現《巴黎協定》和全球目標,從而應對過去20年來最大的行業挑戰上,我們已準備妥當,而我對此感到信心十足。」



「對我們來說,氣候行動將創造長遠價值,同時精準、可靠地減少排放。唯有如此,我們才能幫助實現全球減碳,以避免氣候變化所造成的災難性影響。」



關於Colt

Colt 致力於通過連線的力量來改變世界運作的方式,這一直是公司致力促進客戶成功的DNA。Colt IQ Network連結了歐洲、亞洲和北美鉅型商業中心逾900間數據中心、逾29,000棟網內建築。



Colt瞭解今日連線要求的最新變化,並提供敏捷、按需且安全的高頻寬網路及語音解決方案,確保企業蓬勃發展。旗下客戶遍及超過30個國家中逾210個城市的數據密集型企業。Colt是軟體定義網路 (SDN) 與網路功能虛擬化 (NFV) 方面公認的創新者與先驅。作為私營公司,Colt乃是業內財務最穩健的企業之一,能夠將客戶需要置於業務核心。更多的訊息,請瀏覽: https://colt.net.



媒體聯絡人

Henry Chow / Sharon Teng

Think Alliance Group for Colt

電話:+852 3481 1161 / +886 2 8758 2769

電郵:colt@think-alliance.com



關於Colt Data Centre Services(Colt DCS)

Colt Data Centre Services為歐洲及亞太地區的客戶,在超大規模數據中心及混合雲解決方案的設計、構建、交付及營運管理方面,提供真正的服務及營運卓越性。



我們在18個城市營運26個最先進的電信中立機房數據中心方面,擁有逾25年經驗,提供24/7全天候的安全保障並提供當地語言支援。



我們的連線及託管解決方案讓客戶具有自由度,能有效為其業務增長進行規劃,因為他們瞭解使用我們的數據中心策略讓其為明日的需求做好準備。更多關於Colt DCS的訊息,請瀏覽 www.coltdatacentres.net



媒體聯絡人:

Adeela Mahmood

Adeela.mahmood@colt.net



話題 Press release summary



部門 电信运营商, Cloud & Enterprise, 环境, 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network