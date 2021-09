黑桃資本宣佈加入合格境內有限合夥人試點計劃

香港, 2021年9月16日 - (亞太商訊) - 黑桃資本有限公司(「黑桃資本」)宣佈其上海的全資子公司壹桃私募基金管理(上海)有限公司(「壹桃」)被授予合格境內有限合夥人(「QDLP」)試點資格。壹桃註冊地與辦公室均位於上海虹口區,屬於外商獨資企業。隨著壹桃正式在中國證券投資基金業協會完成備案資訊登記,這標誌著新濠國際發展有限公司、新濠博亞娛樂有限公司主席何猷龍先生的家族辦公室將登陸中國內地的金融市場。同時能看出上海金融監管層對加深滬港澳金融合作的支持力度及深厚希冀。

(由左至右)壹桃執行董事林澔先生,黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生,壹桃總經理傅昺先生

黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生表示:「我們對壹桃獲得QDLP試點資格感到鼓舞,這標誌著大陸與港澳構建跨境雙向投資機制取得又一實質性的突破進展。壹桃分別任命傅昺先生及林澔先生為法定代表人兼總經理以及執行董事。兩位對內地銀行及金融業務有著深厚認識,日後會共同負責業務發展及運營。我們期待壹桃團隊在他們的帶領下不斷取得成功,為加快推進上海國際金融中心建設及全球資產管理中心建設作出新貢獻。」



壹桃總經理傅昺先生說:「作為私募基金管理人,我們將努力為中國內地投資者在全球物色優質的投資專案。我們將會發行第一隻基金,實現黑桃資本在內地獨立展業的第一步。希望通過我們的努力進一步豐富境內投資者的跨境產品的可投資標的種類,並且可以推動大陸與港澳間金融領域的合作。」



壹桃執行董事林澔先生說:「壹桃將透過其專業投資能力和團隊的豐富經驗把握環球市場投資機遇,為境內投資者挑選優質資產,並提供全新、專業及優質的資產管理服務。展望未來,我們將繼續利用壹桃在香港和澳門的資源和商業網絡,為投資者發掘更多有前景的專案,促進中國內地與兩個特別行政區之間更深入的經濟融合與合作機會。」



QDLP的試點計畫意味著外資資產管理機構能夠進一步熟悉中國市場動向和瞭解中國本地投資者的機會,為未來開拓中國本地業務建立堅實基礎。QDLP 計畫自近十年前啟動以來已在內地不同主要城市推出,為多元化投資的中國境內投資者提供了全球的專業知識和產品。隨著越來越多的環球金融機構參與其中,內地金融市場業務佈局將被進一步擴張。受惠於不斷改革的金融體制,與數十年前相比,外國資產管理公司能更輕易地在廣闊且具潛力的中國市場上立足。而尋找比傳統金融產品更複雜的投資者現在也可以在全球不同資產類別和司法管轄區分散投資組合。



有關黑桃資本有限公司

黑桃資本有限公司乃何猷龍先生創辦的家族辦公室及私人投資旗艦,負責管理何先生的私人資產發及財富專案。總部設於香港,公司的全球投資組合包涵廣泛的跨境投資專案,而公司亦致力發掘新的投資機遇。黑桃資本的投資策略旨在廣泛覆蓋地理區域及行業,同時保持多元化資產類別,投資組合包括股票、債券、房地產、醫療科技、文化產業、綠色能源、上市前投資專案和特殊目的收購公司(SPAC)。











