多元化產品劍指生物療法宏偉藍圖 創勝集團招股反響熱烈

香港, 2021年9月16日 - (亞太商訊) - 新冠疫情全球蔓延的余溫未盡,推動醫藥產品的市場需求持續上升。生物製藥類公司因此受到資本市場的重點關注,其中的優質上市公司亦不乏亮眼表現。



作為知名的生物製藥公司,創勝集團(6628.HK)恰于14日開啟招股,市場反響熱烈,孖展火熱。本次赴港上市,創勝集團最高發售價為每股發售股份16港元,每手500股。高盛及中金公司擔任聯席保薦人。



多元化的產品管線 商業潛力十足



創勝集團是一家集發現、研究、開發、製造及業務拓展能力為一體的臨床階段生物製藥公司,開發管線中已有9種候選藥物,涵蓋、骨科及腎病等領域,其中有8種候選藥物為其自主發現及開發。



創勝集團的關鍵候選藥物TST001,是其自主開發的針對Claudin18.2的人源化抗體,可用於胃癌等多種腫瘤的治療,也是中國開發進度最快且首個進行中美同步開發的Claudin18.2抗體。目前已進入Ⅱ期臨床,是繼安斯泰來的Zolbetuximab之後全球第二款領先的單克隆抗體。



Claudin18.2已被證明在多種類型的癌症中表達,包括胃癌、食管癌、胰腺癌及膽管癌。TST001單藥治療以及與化藥聯合用藥的初步安全性和有效性表明,它對治療腫瘤表達Claudin18.2的患者具有很大的潛力。目前,TST001單藥的Ⅱa期臨床試驗的第一例患者已順利完成給藥,而根據招股書披露,創勝集團計畫在2022年下半年啟動TST001用於治療胃癌的全球Ⅲ期註冊臨床實驗。



核心產品MSB2311是首個且唯一一個「再迴圈」PD-L1抗體,能夠有效針對高腫瘤突變負荷等多種實體瘤,極大延長藥物靶標在腫瘤的停留時間及提高體內腫瘤的殺傷活性。



同時,創勝集團還手握其他3種關鍵候選藥物,分別是:針對肺癌及HPV陽性腫瘤等實體瘤的TST005,針對嚴重骨質疏鬆的TST002,以及針對IgA腎病的TST004。除此之外,創勝集團亦在開發多種前期創新生物候選藥物,如全球潛在首款靶向由腫瘤相關成纖維細胞或具有間充質表型的腫瘤細胞產生的新型免疫調節蛋白的治療抗體候選藥物——TST003,治療多種實體瘤的雙功能Claudin 18.2/PD-L1抗體TST006,以及治療自身免疫性疾病如系統性紅斑狼(SLE)的三重功能抗體TST008。



一體化生物製藥平台彰顯強大技術實力



創勝集團已建立起一體化綜合生物製藥平台,可將候選藥物從發現階段穩步推進至商業階段。



在發現階段,創勝集團憑藉專有的免疫耐受突破(IMTB)技術平台,獲得具有更廣泛的表位多樣性、差異化的生物特性(特異性、親和力及PK)及理想的CMC(化學、製造及控制)特性的先導候選抗體,從而甄選具有增強的成藥性及智慧財產權地位的候選分子。TST001及MSB2311這兩大優勢明顯的產品正是由IMTB技術平台開發的。



創勝集團位於杭州醫藥港的GMP生產基地採用擁有自主智慧財產權的模組化理念進行設計。目前,它已用於毒理試驗和臨床批次的原液和製劑生產,預計商業化年產量最高可達1噸蛋白質產品,約8-10萬人份的年用藥量。



此外,創勝集團正在開發及啟用一體化連續流生物工藝(ICB)的連續製造平台,已實現業界領先的超過6g/L的日容積生產率,在採用相同細胞株的情況下,此工藝可使原液年產量與傳統分批補料工藝相比增加15倍以上。



此番登陸港交所,港股資本市場的極大助力有望使創勝集團的商業化之路更進一步,進而實現更加宏偉的願景,最終為人類健康事業貢獻的新力量。





