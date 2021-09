Thursday, 16 September 2021, 08:31 HKT/SGT Share: 海通恒信中報業績華麗登場 資產規模刷新歷史記錄

香港, 2021年9月16日 - (亞太商訊) - 近日,海通證券旗下唯一的租賃平臺海通恆信(1905.HK)公佈中期業績。2021年上半年,海通恆信主動適應行業發展新形勢,切實回歸租賃本源,深入服務實體經濟,在保證公司穩健、合規展業的同時,進一步豐富業務模式,提升資本利用效率,實現了規模與收入的穩定增長。



盈利實現雙位數增長 高股息回報投資者

截至2021年6月30日,公司資產總額達到人民幣110,899.8百萬元,較2020年12月31日增長2.6%,再創歷史記錄;權益總額達到人民幣16,708.7百萬元,較2020年12月31日增長5.4%。



上半年,公司實現收入總額人民幣4,049.5百萬元;實現期間溢利人民幣685.0百萬元,同比增長達10.3%,實現了雙位數的快速增長;生息資產平均收益率為6.90%,加權平均淨資產回報率為8.64%。



為積極回饋投資者,與投資者共享公司發展紅利,公司計劃向全體普通股股東派發每10股人民幣0.48元(含稅)的中期現金股息,派息總額為人民幣395.3百萬元,接近本期溢利的六成。高額的股息充分展現了公司目前經營情況良好,且對公司未來發展與盈利能力充滿信心。



金融創新助力資源整合 生息資產分佈策略不斷優化

海通恆信的業務廣泛分佈於交通物流、工業、基礎設施、工程建設、醫療等行業,與廣大的產業客戶建立良好的合作關係,建立了深厚的產業積累和優質的客戶資源,業務佈局不斷拓寬。同時,公司緊跟行業發展趨勢,在金融創新領域解鎖更多利潤空間。



工業板塊方面,公司依托專業團隊,大力發展IDC數據中心、5G產業鏈、電子信息、高端裝備、新能源汽車產業鏈等新興產業的租賃業務,已經形成了一定的資產規模。同時,公司積極響應國家倡導金融支持小微企業的政策,發揮自身在小微業務上的經驗積累和先行優勢,整合組建小微子公司,繼續大力發展小微企業設備租賃業務,並與華為、美的等知名企業達成了經銷商融資戰略合作。在先進製造與小微業務的共同推動下,公司工業版塊資產規模保持穩定,生息資產佔比維持在26%–27%左右,已成為公司資產高質量發展的重要基石。



醫療方面,公司在醫療這一週期性較弱的業務領域保持著穩定的投放力度,並借助多年深耕積累的行業經驗,研究探索高端醫療服務、成像和診斷中心、復康中心、體檢中心、眼科診所等新領域的業務拓展。



基礎設施方面,2021年上半年,宏觀經濟持續穩健復蘇,各地重大基礎設施項目逐步恢復運行,公司著重加大了在水利、交通等基礎設施建設領域的業務拓展力度,穩步推進基礎設施板塊的業務發展。



工程建設方面,公司利用在該領域內多年的業務積累,加強與現有優質客戶的深度戰略合作,挖掘工程建設產業鏈,打造客戶生態圈,探索產融結合的發展道路。



2021年上半年,公司生息資產增長幅度最大的板塊是基礎設施、工程建設、醫療,生息資產規模較去年底分別增長了56.9%、7.8%、4.3%。



強風控降槓桿 資本效率債務結構雙優化

公司秉持審慎的風險管理理念,建立了全面風險管理體系,將各項風險管理措施嵌入業務經營的各個環節,並參照监管要求以等同或更高標準制定並實施了各項風險指引和規則,風險管理體系運行良好。截至2021年6月30日,公司不良資產率為1.08%,資產品質總體保持穩定,處於安全可控水平。



海通恆信深耕屬地化細分產業,不斷優化資產投放結構,強化對基礎設施、醫療、工業、工程建設等重點行業的投放,運用金融科技手段提升對中小微企業和零售客戶的服務水準,進一步支援優質客戶健康發展。2021年上半年,公司實現業務投放人民幣291.7億元。



同時,公司持續開拓多元化且穩定的融資渠道,不斷創新融資模式和融資工具,提升資金使用效率,實現資產負債久期平衡,有效支持公司的業務開展。上半年,公司實現融資提款人民幣341.2億元,其中,公司通過發行資產支持證券、超短期融資券、公募公司債券、非公開定向債務融資工具、中期票據及資產支援票據等融資方式,實現直接融資合計人民幣181.1億元,占總融資提款額的53.1%。通過多元化的融資渠道,公司融資成本持續降低,2021年上半年計息負債平均付息率為3.95%,較上年同期下降0.44個百分點。



在監管趨嚴以及內部競爭加劇的推動下,我國租賃行業將加速優勝劣汰,行業集中度將進一步提高。海通恆信憑藉獨具券商特色的資源與資產協調配置,已在眾多產業細分領域建立顯著優勢,並確立了較高的競爭壁壘。隨著融資租賃行業向精細化方向發展,有望持續鞏固其領先優勢,提升其利潤增長空間。







