華領醫藥與國藥控股簽署供應鏈戰略合作協議 加速商業化佈局

中國,上海, 2021年9月15日 - (亞太商訊) - 2021年9月13日,華領醫藥技術(上海)有限公司(「華領醫藥」,香港聯交所股份代號:2552)與國藥控股股份有限公司(「國藥控股」,香港聯交所股份代號:1099)簽署供應鏈戰略合作協議,將在物流倉儲、供應鏈管理和渠道信息化等方面展開深入合作,共同推進華領醫藥全球首創新藥葡萄糖激酶激活劑多格列艾汀(dorzagliatin)在中國獲批上市後的商業化進程。華領醫藥創始人、CEO陳力博士,營銷戰略和市場部副總裁徐文潔女士,國藥控股總裁劉勇先生,副總裁周旭東等出席了簽約儀式。

本次與國藥控股的戰略合作是華領醫藥加速商業化佈局,推動多格列艾汀上市進程的重要舉措。雙方將藉助華領醫藥在醫藥創新能力方面和國藥控股在渠道網絡、供應鏈體系和物流資源等方面的優勢,增強多格列艾汀上市後的產品可及性,包括提升患者用藥服務能力和擴展渠道市場覆蓋範圍,更加廣泛地造福中國患者,推進糖尿病精準治療和全生命週期管理,同時全面服務「健康中國2030」戰略。根據協議,國藥控股將利用其覆蓋全國的渠道網絡和供應鏈資源等優勢,為華領提供專業化的醫藥物流服務;華領醫藥將依托國藥控股的全國藥品分銷網絡,在供應鏈管理等方面展開深入合作;在此基礎上,雙方還將在渠道信息化等方面,拓展進一步深度合作的可能性。



去年以來,華領醫藥在商業化方面好消息頻傳。2020年8月,華領醫藥與全球醫藥巨頭、中國糖尿病治療領域領導者拜耳在中國就多格列艾汀的商業化達成戰略合作協議;9月,獲得由上海市藥品監督管理局頒發的多格列艾汀《藥品生產許可證》,完成商業化生產準備的核心工作;12月,與九洲藥業旗下瑞博製藥達成商業化生產供應協議;2021年3月,華領醫藥向國家藥品監督管理局遞交了多格列艾汀用於治療2型糖尿病的新藥上市申請,並於4月獲得受理。此外,華領還將在上海臨港新片區設立生產基地,以確保多格列艾汀充足的商業供應。



國藥控股是中國領先的藥品和醫療保健產品分銷商及供應鏈服務商,在醫藥批發和零售市場均處於領先地位。國藥控股擁有超過1000家分公司和子公司,遍布全國31個省388個地級市的分銷網絡,國藥控股還擁有專業的營銷團隊和服務,實現了全國城鄉醫藥物流的全覆蓋。



華領醫藥創始人、CEO陳力博士表示:「我們很高興與國藥控股成為戰略合作夥伴,這在華領醫藥的商業化佈局中具有重要意義。目前,中國2型糖尿病患者數量已達到1.2億,糖尿病治療成為影響國民健康的重大醫療衛生挑戰。過去10年,華領醫藥以治愈糖尿病為目標,將『修復傳感,重塑穩態,從源頭上治療糖尿病』的科學理念轉化成為2型糖尿病治療的突破性藥物。我們非常期待與國藥控股這樣全球領先的醫藥分銷企業密切合作,在物流和經銷等環節形成強大的輻射能力,將多格列艾汀這款全球首創新藥盡快帶給中國患者。」



國藥控股總裁劉勇先生表示:「很高興共同見證國藥控股與華領醫藥戰略合作簽約,這標誌著雙方翻開合作新篇章。國藥控股始終秉承『關愛生命、呵護健康』的企業理念,近年來不斷創新轉型,打造智慧醫藥供應鏈服務新生態,提升供應鏈效率。國藥控股作為中國藥械、醫療保健產品龍頭分銷商、零售商及領先的供應鏈服務提供商,與華領醫藥合作潛力巨大。」



關於多格列艾汀

多格列艾汀(dorzagliatin)是一款在研的全球首創雙作用的葡萄糖激酶激活劑,旨在通過恢復2型糖尿病患者的血糖穩態來控製糖尿病漸進性退變性疾病發展。通過修復葡萄糖激酶的葡萄糖傳感器功能的缺陷,多格列艾汀具有恢復2型糖尿病患者受損的胰島素和GLP-1分泌的潛力,有望作為該疾病源頭治療的基石藥物。目前,公司已經完成多格列艾汀單藥治療和與二甲雙胍聯合用藥的兩項III期註冊臨床研究,以及與DPP-4抑製劑西格列汀和SGLT-2抑製劑恩格列淨的聯合用藥機制協同性研究。公司已獲得由上海市藥品監督管理局頒發的多格列艾汀《藥品生產許可證》,並已獲得國家藥品監督管理局的新藥上市申請受理,以早日實現多格列艾汀的「全球首創,中國首發」,造福廣大糖尿病患者。



關於華領

華領醫藥是一家立足中國,針對全球糖尿病患者尚未滿足的臨床需求,研發全球原創新藥的生物技術公司。華領醫藥匯聚全球高端人才和科技資源,以國際領先生物醫藥投資團隊為依托,成功將一款全球首創2型糖尿病口服新藥推進到NDA階段。目前,公司已經在中國完成兩項多格列艾汀III期註冊臨床研究。公司已啟動藥品全生命週期管理相關臨床試驗,並拓展糖尿病個性化治療和管理的先進理念。通過與中國和全世界範圍內的糖尿病領域專家和機構的密切合作,華領醫藥將為全世界糖尿病患者帶來全新的治療方案。



關於國藥控股

國藥控股成立於2003年1月,2009年9月在香港上市(01099.HK),是國務院國資委直接管理的唯一以生命健康為主業的中央醫藥健康產業集團——中國醫藥集團有限公司核心企業,旗下擁有國藥股份、國藥一致兩家A股上市公司,以及其他千餘家子公司。藥品、醫療器械分銷及配送網絡覆蓋全國31個省(區、市),形成藥品分銷、零售診療、醫療器械、物流冷鏈、醫療機構綜合服務、化學試劑、醫藥電商、金融服務、健康管理等多元業態協同發展的一體化產業生態鏈,是中國藥械、醫療保健產品龍頭分銷商、零售商及領先的供應鏈服務提供商。 2021年位列《財富》中國500強第22位、中國品牌價值500強醫藥行業第1位。



