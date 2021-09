中華燃氣控股有限公司宣布與江蘇沙鋼集團簽訂戰略合作協議 擴展液化天然氣加注站及管道氣供應業務

香港, 2021年9月15日 - (亞太商訊) - 中華燃氣控股有限公司(「本公司」;股份代號:8246)及其附屬公司(統稱「本集團」)宣布旗下全資附屬公司天晟九燃 (上海)新能源有限公司與江蘇沙鋼集團有限公司全資附屬公司張家港宏昌鋼板有限公司(「沙鋼集團」)簽訂戰略合作協議,就液化天然氣加注站及管道氣供應兩大範疇進行資源優勢協同合作,從而擴闊本集團之銷售網路。



董事會認為此舉不但為本集團快速地擴展液化天然氣加注站業務,及進入管道氣供應業務範疇,進一步擴大集團的新能源業務闊度,更重要是與優秀的企業建立策略聯盟,進行長期且互惠的戰略合作,以迎接未來新能源發展的新機遇。



江蘇沙鋼集團有限公司是世界知名的鋼鐵材料製造和綜合服務商之一,為江蘇省重點企業集團、國家的大型特工業企業,全國最大的民營鋼鐵企業,集團總部位於江蘇省張家港市。目前沙鋼集團擁有5大生產基地,分佈江蘇、遼寧、河南等地,生產長短流程相結合,產品遠銷至全球100多個國家和地區,廣泛應用于基礎設施建設、工業生產、高端裝備、民生消費等多個領域,其連續12年躋身世界500強,2020年位列第351位。



中華燃氣控股有限公司

中華燃氣控股有限公司主要提供多元化綜合新能源服務,其中包括煤改氣供熱的技術開發,工程和諮詢服務,供應液化天然氣以及買賣新能源相關工業產品;集團並從事物業投資業務。



