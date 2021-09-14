Tuesday, 14 September 2021, 10:51 HKT/SGT Share:

來源 Cipia Cipia 2021年上半年營收同比增長197% Cipia同時宣佈其領先的駕駛員監控系統再獲2筆訂單

北京, 2021年9月14日 - (亞太商訊) - 車載人工智慧電腦視覺解決方案供應商Cipia宣佈其2021年上半年營收較2020年同期增長197%，增長迅速。



2021年Cipia增長勢頭強勁，僅在上半年，其營收就增加了兩倍，達到近260萬美元。



此外，Cipia還宣佈其領先的駕駛員監控系統（DMS）DriverSense再度獲得2筆訂單。新訂單的獲得要得益於Cipia在全球DMS市場中所取得的成就，以及在過去一整年中保持的增長勢頭。截至目前，Cipia共獲得了19筆訂單。



Cipia首席執行官David Tolub表示：“隨著更多國家意識到駕駛過程中駕駛員分心的危險，全球市場對DMS的需求也在不斷增長。我們的DriverSense DMS和Cipia-FS10車隊設備將提供高品質的駕駛員監控解決方案，以滿足整車廠和車隊不斷增長的基於最新技術的安全功能的需求。”



Cipia的專利電腦視覺和人工智慧演算法可以使其DriverSense DMS即時監控駕駛員的視覺特徵，檢測駕駛員是否在駕駛中分心或疲勞。通過搭載DriverSense，整車廠可以為客戶提供更為安全的汽車，及時發出警報，避免潛在事故的發生。



關於Cipia

Cipia是一家領先的智慧感知解決方案企業。Cipia使用尖端的電腦視覺和人工智慧科技帶來更安全優質的駕駛體驗。公司專注于車內環境，提供DriverSense駕駛員監控系統，CabinSense車內空間監測系統，以及Cipia-FS10車隊駕駛員監控和遠端視頻資訊處理設備。經過十多年的研發，Cipia擁有領先的專利電腦視覺技術。Cipia正在不斷突破智慧感知解決方案的邊界，以實現更優質和更安全的駕駛體驗。







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