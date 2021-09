Friday, 10 September 2021, 18:37 HKT/SGT Share:

君聯資本上半年收穫4個MedTech IPO:深耕長線,聚焦創新

香港, 2021年9月10日 - (亞太商訊) - 近日,中國專注於腫瘤全病程管理的基因檢測公司“和瑞基因”宣佈完成人民幣近7億元B1輪融資,獲君聯資本持續加持,另有招商局資本領投,啟明創投持續加持,中金啟辰、易方達資本、福建創新投資、建發新興投資等知名投資機構跟投。



CVSource投中資料顯示,2020年,中國醫療器械類項目的融資事件數量達248起,融資規模約為人民幣260億元,為近五年同期最高。根據艾媒諮詢資料,2020年,中國醫療器械行業市場規模達人民幣7655億元。而早在2010年,君聯資本就開始佈局醫療器械板塊,不斷探索全球創新的投資機會。



僅2021年上半年,君聯資本在醫療器械及診斷領域就有四家被投企業成功IPO,包括中國癌症早篩第一股諾輝健康(06606.HK)、創新型測序技術研發企業Singular Genomics(NASDAQ:OMIC)、臨床免疫學診斷產品公司科美診斷(688468.SH),以及平板探測器領軍企業康眾醫療(688607.SH)。



此外,君聯資本還參與了包括Axonics (AXNX)、金域醫學(603882.SH)、貝瑞基因(000710.SZ)、明德生物(002932.SZ)、澳華光電、百心安、天星博邁迪、星童醫療、國科恒泰、海萊新創、浦易生物、瑞萊譜醫療等一眾明星項目。



目前,君聯資本在醫療健康領域的投資佈局主要涉及:1.創新藥及生物技術;2.醫療器械及診斷技術;3.專業服務及數位醫療。2021年至今,君聯資本醫療健康領域有7家企業上市,過會待發行4家,其中器械診斷領域佔據了半壁江山。



君聯資本在醫療投資領域一貫堅持三個原則——投早、投長、投創新。貝瑞基因項目,君聯資本作為其早期投資人,從企業初期支援公司發展並走向資本市場,又在和瑞基因逐漸獨立出來的時候,支持和瑞基因每一輪融資。和瑞基因CEO周珺表示,最初選定君聯資本作為投資人,是看中君聯資本的口碑與完整的投後生態。不管是在業務端,還是管理運營上,君聯資本都能給予實質性的幫助。



作為中國癌症早篩第一股,君聯資本對諾輝健康的投資時間一樣是在極早期進入。2015年,在諾輝健康產品還未研發定型時,君聯資本就作為領投方參與了諾輝健康的A1輪融資。不僅如此,據諾輝健康董事長陳一友回憶,在2018年融資發生困難時,君聯資本作為老股東,調動了多方資源幫助諾輝健康對接了後續的領投方,並同時超比例跟投,成為諾輝健康的第一大機構投資人,幫助諾輝健康渡過難關。“在那個階段,老股東君聯資本的增持也給了新股東一個非常大的信心。”陳一友提到。



君聯資本把創新分為兩類,持續性的改良型創新與顛覆性創新。其中,君聯資本尤為重視顛覆性創新,這一創新類型不只要求技術,強調更多的則是需求端的場景創新。在對項目創新做判斷時,君聯資本是從產品的需求端出發,包括三種類型:臨床未被滿足的需求、新的用戶群以及暫時性邊緣但長期大有可為的非主流市場。



在投資創新技術上,2012年初投資的星童醫療是其典型案例。作為體外診斷領域的明星企業,星童醫療總部位於矽谷,底層技術是全球創新。公司推出的Pylon3D,實現了真正的小型全自動全血免疫檢測,靈敏度達到了甚至超越全球最先進大型免疫檢測儀器的水準,重新定義了POCT。



君聯資本聯席首席投資官王俊峰表示,如果有fast follow、first in class的公司,君聯資本就會佈局。相信未來5-10年,中國版的first in class一定會批量出現,而非一兩個孤例,君聯也在為此努力。據王俊峰透露,2021年上半年,君聯資本的投資節奏相對有所加快,接下來,君聯資本將持續保持投資壓強。



君聯資本內部主張系統性的研究,研究先人一步,投資先人半步,推動君聯資本能夠常常走在“曲線前面”的關鍵,就是持續不斷的行業研究。君聯資本董事總經理周瑔表示,團隊會將80%的精力放在投前的“選擇”上,這其中,又有80%的時間花在行業研究。



據透露,君聯資本超8成以上的醫療項目,基本都是背靠自身的行研或生態圈資源來選擇投資的。君聯資本投後生態圈的價值在於:基於被投企業的集聚效應建立若干細分產業根據地。以這些根據地為抓手,向外延伸投資佈局,從而構建更大的生態圈。圍繞這個生態圈,一方面吸引到更優質的企業,另一方面孵化創新項目,最終實現整個投資生態的良性循環。





