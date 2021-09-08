Wednesday, 8 September 2021, 11:32 HKT/SGT Share:

來源 Adlai Nortye 阿諾醫藥宣佈AN2025、AN0025與atezolizumab三聯治療晚期實體瘤1a期臨床在美國完成首例患者給藥

中國杭州和美國新澤西, 2021年9月8日 - (亞太商訊) - 阿諾醫藥，一家專注於腫瘤治療領域的創新型全球生物製藥公司，今日宣佈其口服泛PI3K抑制劑buparlisib（AN2025）、口服EP4拮抗劑（AN0025）與PD-L1抑制劑atezolizumab（阿替利珠單抗）三聯療法在晚期/轉移性實體瘤患者中開展的Ia期臨床試驗已于美國成功完成首例患者給藥。



該研究(AN2025S0101) 是一項單臂開放、多中心、Ia期的劑量探索研究，以評估AN2025和AN0025在局部晚期/轉移性實體瘤患者中與阿替利珠單抗聯合治療的安全性、耐受性、藥代動力學。此外，還將對這些聯合治療的初步療效進行評估。此研究包括三個劑量限制性毒性（DLT）觀察週期，觀察 I 期和 II期是雙聯治療，將並行進行，而觀察 III期（三聯治療）將在對觀察 I 期和 II期 的安全性數據進行審查後開始，每一個觀察期歷時三周。該研究預計在美國招募63名受試者，首個入組的人已經在佛羅里達州瑪麗湖癌症中心完成給藥，同時該研究在科羅拉多大學癌症中心、新澤西羅格斯癌症研究所和奧克拉荷馬州斯蒂芬森癌症中心的患者招募工作也正在計畫中。



AN2025不僅靶向PI3K介導的腫瘤發生（例如通過抑制PI3Kα/PIK3CA突變體），同時亦靶向免疫抑制的腫瘤微環境（例如通過抑制PI3Kδ和PI3Kγ）。據弗若斯特沙利文報告，全球約有13%的實體瘤中發現PIK3CA突變，包括25%至40%的宮頸癌、30%至40%的乳腺癌、30%至35%的子宮內膜癌、30%的卵巢癌、24%的膀胱癌、20%的結直腸癌及10%至20%的頭頸部鱗狀細胞癌。PIK3CA突變型實體瘤的全球發病率在2020年達到約230萬例，預計到2030年將達到約290萬例，這表明存在龐大的市場和商業潛力。



阿諾醫藥致力開發差異化、真正意義上的擁有全球醫藥市場的腫瘤免疫治療藥物。其雞尾酒療法作為第三波免疫腫瘤療法，結合免疫檢查點抑制劑與另外兩種或兩種以上癌症療法，預期將可達到協同及標定的抗癌作用，總體緩解率較其他聯合療法大幅提升。AN2025（靶向療法）、AN0025（腫瘤免疫療法）及atezolizumab（腫瘤免疫療法）三聯療法便是阿諾醫藥雞尾酒療法的呈現。



「在臨床前研究中，AN2025、AN0025及PD-L1抗體的三聯療法展現出令人振奮的抗腫瘤活性。我們認為該組合有望成為一種新型的免疫腫瘤療法，通過精確和系統地靶向抑制腫瘤微環境，從而增強宿主對腫瘤的免疫反應。」阿諾醫藥首席醫學官 Lars Birgerson博士指出，「我們預期於2022年下半年確定該研究的II期建議用藥劑量，並逐步通過規劃的臨床試驗將該療法帶給全球患者。阿諾醫藥將堅定地實踐我們的雞尾酒療法戰略，不斷開發腫瘤產品管線來惠及更多患者及家庭。」



關於AN2025S0101研究

該研究(AN2025S0101) 是一項單臂開放、多中心、Ia期的劑量探索研究，旨在評估AN2025和AN0025在局部晚期/轉移性實體瘤患者中與阿替利珠單抗聯合治療的安全性、耐受性、藥代動力學和初步療效。該研究包括三個限制性毒性（DLT）觀察週期，每一個DLT觀察期將維持三周。觀察 I 期和 II期是雙聯治療，將並行進行，而觀察 III期（三聯治療）將在對觀察 I 期和 II期 的安全性數據進行審查後開始。



關於AN2025 (buparlisib)

AN2025 (buparlisib)是一種口服的泛PI3K抑制劑，針對所有的I類PI3K亞型，在血液惡性腫瘤和實體瘤中均表現出抗腫瘤活性。在其與紫杉醇聯用治療復發性或轉移性頭頸部鱗狀細胞癌（HNSCC）的全球II期隨機臨床試驗中，患者的中位生存期高達10.4個月，獲美國FDA授予的快速審批通道資格。目前，buparlisib針對HNSCC的全球多中心III期臨床試驗已經啟動。



關於AN0025(EP4拮抗劑)

AN0025是一款有望成為同類首創的口服EP4拮抗劑，通過阻止PGE2-EP4的訊號通路，而改變腫瘤微環境從而促進機體免疫作用。過往研究表明AN0025與放療/放化療（RT/CRT）聯用治療實體瘤的耐受性良好。AN0025作為新輔助療法治療局部晚期直腸癌的Ib期臨床試驗數據顯示，有近20%的患者達到臨床完全緩解（cCR）以及16%的患者達到病理完全緩解（pCR）。



關於阿諾醫藥

阿諾醫藥是一家專注於腫瘤治療領域的創新型全球生物製藥公司，在中美兩地均設有研發及臨床運營中心。阿諾醫藥通過「聯合創新」和「自主研發」的模式構建起一條全球化的產品管線，目前涵蓋10餘種抗腫瘤候選藥物。其中有4款藥物現處於臨床階段，AN2025 (buparlisib)取得 FDA的快速通道資格，其與紫杉醇聯用期望可成為治療PD-1失敗後的二線復發性或轉移性HNSCC的同類首創藥物，正在開展全球多中心的III期臨床試驗；AN0025處於臨床階段，是有潛力成為同類首創的用來調節腫瘤微環境的EP4拮抗劑; AN1004 (pelareorep)已取得FDA的快速通道資格，是一款處於註冊性試驗階段的用於治療轉移性乳腺癌的可靜脈注射的溶瘤病毒; AN4005是自主研發在臨床階段上進展最快的候選藥物，是一款有潛力成為同類首創的可口服小分子PD-L1抑制劑。



阿諾醫藥已組建了一支經驗豐富的管理團隊，並搭建了專有的藥物研發平臺，同時與全球多家領先製藥企業建立了戰略合作關係。阿諾醫藥致力於成為打造“全球新”腫瘤藥物的創新型研發企業，為中國乃至全球患者帶來更有效的治療方式，實現將癌症變成一種慢性疾病乃至治癒的使命。欲瞭解更多，請訪問www.adlainortye.com。







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