中國創意與真相影業簽訂合作框架協議及可能合作之諒解備忘錄



香港, 2021年9月6日 - (亞太商訊) - 中國創意控股有限公司（「中國創意」或「集團」；股份代號：8368）今天公佈與真相影業（香港）有限公司（「真相影業」）訂立了一份合作框架協議（「該框架協議」），就發行、營銷策劃及綜合銷售外國電影至中國內地展開長期合作。該框架協議有效期為五年，期限臨近時如協議雙方無異議，有效期自動續期一年，續期次數不限。



與此同時，集團與真相影業就可能合作事項簽訂不具法律約束力的諒解備忘錄，進行進一步盡職審查。集團及真相影業尚未落實或協定正式協議的條款及條件。雙方擬通過影院、電視台及/或新媒體（視情況而定）合作在中國大陸發行六部外國進口電影。該六部電影劇情內容涵括現實、奇幻愛情、驚悚、犯罪 / 喜劇、電競 / 青春及文藝。



集團主要從事節目製作影視劇的前期創作、發行及相關服務、演唱會及活動籌辦、移動直播及電商、及藝人經紀業務。集團在電影宣發方面具有豐富經驗，長年為眾多的國產、海外進口電影提供營銷推廣與活動服務。此包括大型的電影首映禮、高品質的電影演員海選節目製作、電影預告片、電影主創的訪談節目及幕後視頻等。近年來，集團已將其節目製作業務擴展至發行連續劇播放權及投資電影及連續劇的前期製作。現時，集團主要把握影視產業鏈中的三個主要業務：即項目策劃和劇本創作、製作和發行，以帶來更多價值。



真相影業是一家於香港成立的有限公司，在中國内地和港台地區從事電影和電視節目的發行、開發和製作，擁有豐富資源。根據真相影業所述，其創始團隊擁有超過20年的行業經驗，曾深度合作夥伴包括索尼影業、派拉蒙影業、夢工廠動畫、華納兄弟電影、貓眼影業、阿里影業、騰訊影業、愛奇藝影業、中國電影集團公司及華夏電影發行有限責任公司等。參與電影包括《變形金剛 4：絕跡重生》、《碟中諜 5：神秘國度》、《007： 幽靈黨》、《終結者 5：創世紀》、《憤怒的小鳥》、《極限特工:終極回歸》、《極盜車神》、《比得兔》、《電力之戰》、《與我跳舞》等。其創始人曾是《變形金剛4：絕跡重生》、《碟中諜 5：神秘國度》、《終結者：創世紀》、《海綿寶寶》和《比得兔》在中國的聯合出品人。



中國創意控股主席兼執行董事楊劍先生表示：「到目前為止，儘管2021 年仍然相當具有挑戰性，但中國內地的電影院線票房仍然繼續錄得增長。我們預期與真相影業的資深行業團隊合作將得到重大的協同效益。我們有信心是次合作將有助我們更深入在電影界的發展，讓我們有機會使節目製作分部多元化，擴大我們在電影業的市場份額。我們期待與真相影業合作，為本集團帶來更多可觀的院線票房收益和版權交易收益。」



根據國家電影局和藝恩（ENDATA）數據顯示，2018至2020年中國電影票房分別為約人民幣609億、642億及204億。受疫情影響，進口片票房按年分別佔總電影票房約38%、36%及16%（即約人民幣231億、231億及33億）。而根據燈塔專業版行業數據，進口片數量按年分別約121、136及61部。以收益計，中國是全球兩大電影市場之一，其電影行業於2021年繼續復甦。根據羅兵咸永道發表的《2021年全球娛樂及媒體行業展望》中國摘要，除了2020年下半年少數戲院因當地疫情爆發而關閉之外，影院銀幕總數按年上升8.3%至75,581。2021年農曆年間的票房收益更達至新高，中國的票房繼續為全球票房收益帶來顯著的貢獻。全國的電影觀眾數目於2021年大幅回升至約14億，並將於2025年達到18億，超越疫情前的水平。預期中國於2025年的電影收益佔全球總收益470億美元的比重達到23.5%，僅次於美國的24.1%。中國電影收益於2021年至2025年之間複合年增長率估計為8.25%。



關於中國創意控股有限公司（股份代號：8368）

中國創意始終以追求創新引領發展，致力於創意財富化及產業化，主要在中國從事節目製作及相關服務、演唱會及活動籌辦、移動直播及電商，以及藝人經紀業務。由集團創意製作的文化產品涵蓋電視演唱會、電影首映慶典、電影頒獎禮、多媒體音樂劇、明星播報電視欄目等多種原創性藝術形式，開創國內先河，成為行業標杆；多次承辦高水準的創意性國際化活動、創意型的舞美策劃、創意視覺、創意公關等，在中國大陸極具影響力和傳播力。



有關中國創意之詳情，請瀏覽：http://www.ntmediabj.com/index.php。



關於真相影業（香港）有限公司

真相影業是一家於香港成立的有限公司，在中國内地和港台地區從事電影和電視節目的發行、開發和製作，擁有豐富資源。根據真相影業所述，其創始團隊擁有超過20年的行業經驗，曾深度合作夥伴包括索尼影業、派拉蒙影業、夢工廠動畫、華納兄弟電影、貓眼影業、阿里影業、騰訊影業、愛奇藝影業、中國電影集團公司及華夏電影發行有限責任公司等。參與電影包括《變形金剛 4：絕跡重生》、《碟中諜 5：神秘國度》、《007： 幽靈黨》、《終結者 5：創世紀》、《憤怒的小鳥》、《極限特工:終極回歸》、《極盜車神》、《比得兔》、《電力之戰》、《與我跳舞》等。其創始人曾是《變形金剛4：絕跡重生》、《碟中諜 5：神秘國度》、《終結者：創世紀》、《海綿寶寶》和《比得兔》在中國的聯合出品人。









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