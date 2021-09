日本大和證券將津上機床（中國）(1651.HK)母公司之評級上調至「優於大市」

香港, 2021年9月6日 - (亞太商訊) - 日本大和證券近日發出研究報告,將中國最大的外資數控高精密機床製造商 津上精密機床(中國)有限公司(「津上機床(中國)」,或「公司」,股份代號:1651)母公司之評級上調至「優於大市」,主要是看好津上機床(中國)在中國強大的業務基礎及7月份的訂單高於預期。



於研報內,日本大和證券提到津上機床(中國)在中國安徽省的新工廠於2021年3月投產,使總產能增加逾15%,有助滿足中國不斷增長的需求,使其有能力為客戶按時供應所需產品。公司於中小型自動車床市場上佔有很高的份額(估計60-70%)。憑藉其強大的形象,津上機床(中國)與當地很多供應商建立了密切關係,能確保有所需的零件、物料和勞動力以維持業務活動。目前,行業面對的採購困難並未對公司的生產帶來重大影響。有見7月的訂單高於預期,日本大和證券上調了津上機床(中國)母公司的收入預測, 21 財年的預測收入和營業利潤分別為 1,005 億日元(70.84億港元)和 205 億日元(14.45億港元); 22 財年為1,070 億日元(75.42 億港元)和218 億日元(15.37 億港元),並認為訂單將保持在高水平。於母公司日本津上2022財年第一季度業績報告中顯示,津上機床(中國)佔母公司約70%的收入。



津上機床(中國)自成立以來,一直致力於現代化「工業母機」機床的研發、生產和銷售。現有產品為精密自動車床、精密刀塔車床、精密加工中心、精密磨床等各類高端精密數控機床。產品廣泛應用在汽車零部件、智慧手機和 5G 通訊設施、自動化、醫療器械和工程機械等行業。公司是津上集團在海外的最大的生產基地,產品除在中國大陸銷售外,還出口日本、南韓、台灣、歐美等市場。



有關津上精密機床(中國)有限公司

集團為中國歷史悠久的外資數控高精密機床製造商,主要從事一系列TSUGAMI品牌數控高精密機床的製造及銷售,於2017年9月25日成功于香港聯合交易所有限公司主機板上市。其數控高精密機床可大致劃分為四大產品類別,即精密車床、精密加工中心、精密磨床及精密滾絲機。集團為其客戶提供按照標準化設計及規格製造的數控高精密機床,亦可提供機床解決方案,並就數控高精密機床作出各種規格及/或訂制。根據弗若斯特沙利文資料,於2017年,集團以收入計在中國數控高精密機床行業位居第三,為中國最大的外資數控高精密機床製造商,在中國精密自動車床市場位居第一,所占市場份額約為49.8%。









