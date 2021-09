再添佳績！榮獲全國一等獎

香港, 2021年9月6日 - (亞太商訊) - 未來設計師”全國高校數位藝術設計大賽(NCDA)由工業和資訊化部人才交流中心主辦,未來設計師雲與NACG數位藝術人才培養工程辦公室承辦,為藝術設計領域的高水準知名賽事,是大學生積極參與、具有廣泛影響力的專業賽事之一,是大學生參與設計創新活動的重要平臺。



第九屆全國高校數字藝術設計大賽全國賽結果出爐,我校藝術設計學院獲得重大比賽突破,學院參賽作品《心若向陽》(數位影像與視頻設計)在全國總決賽中獲得本科組一等獎 。



