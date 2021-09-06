江西應用科技學院副校長劉光華應邀參加第九屆國際礦物與博物館大會



香港, 2021年9月6日 - (亞太商訊) - 第九屆國際礦物學與博物館大會於2021年8月24-26日在保加利亞(Bulgaria)首都索菲亞（Sofia）召開。



8月23日（保加利亞時間），劉光華與參會的各國代表前往保加利亞南部地區Plovdiv-Haskovp，先後考察參觀了當地自然歷史博物館、古墓遺址博物館等各類特色博物館。



隨後前往一處火山岩出露地區進行工作調研，考察火山沉積岩中的礦物變化系統，該處火山岩上部遺存七千餘年前的古城遺址(Perperikon)。消失的古城建在火山沉積岩山頂上面，十分壯觀。



此次大會，我校副校長劉光華入選。據悉，國際礦物學與博物館大會是全球礦物學與博物館界的國際盛會，相當於礦物學與博物館界的奧運會，每四年舉辦一次。



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