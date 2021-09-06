江西應用科技學院在全國高校數字藝術設計大賽中榮獲一等獎



香港, 2021年9月6日 - (亞太商訊) - 近日，由工業和資訊化部人才交流中心主辦的第九屆全國高校數字藝術設計大賽全國總決賽結果出爐，江西應用科技學院劉長萬、伍雪老師指導，邵嘉偉、 鄒文鋒、 姚茗瀚 、賴慧嫻、 陳煒五位元同學創作的參賽作品《心若向陽》（數位影像與視頻設計）在全國總決賽中獲本科組一等獎。



據悉，全國高校數位藝術設計大賽（未來設計師NCDA大賽）為藝術設計領域的高水準知名賽事，是大學生積極參與、具有廣泛影響力的專業賽事之一，為大學生參與設計創新活動的重要平臺。大賽秉承“設計為人民服務，培養未來設計師”的理念，堅持藝術與技術並重、學術與公益並重，引導大學生將專業知識服務於社會，提升大學生的設計創新與實踐能力，拓展國際視野及團隊協作精神，成為未來的主力設計師。大賽每年舉辦一屆，已連續舉辦九屆，參賽對象為在校師生，“學生組”及“教師組”均為中國高等教育學會發佈的《全國普通高校學科競賽排行榜》競賽項目，絕大多數雙一流大學及知名設計院校參賽，陣容強、層次高、區域廣、梯隊全。



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