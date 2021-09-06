江西省首家用友新道數字財經產業學院落戶江西應用科技學院



香港, 2021年9月6日 - (亞太商訊) - 用友集團副總裁崔淳、新道科技股份有限公司華東區總經理丁立波、校企合作總監王萬德、江西區副總經理王文江。辰林教育集團董事局主席、江西應用科技學院董事長黃玉林，校長黃士安，常務副校長幹甜出席簽約儀式，學院、產教融合中心等相關負責人參加簽約儀式。簽約儀式由幹甜主持。



用友副總裁崔淳在會上表示，與學校共建的“用友新道數字財經產業學院”是江西省用友冠名的第一家產業學院。用友對此次合作高度重視，希望通過數位財經產業學院建設，搭建校企協同創新平臺，全面深化產教融合，為學院實現人才培養社會化銜接提供強大助力。相信通過這種深度融合的校企合作模式能夠創新人才培養模式，提升師資隊伍建設水準，推動學院專業及課程設置與產業緊密結合，探索產教融合校企“雙元”育人，促進教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈有機銜接，進一步提升學院專業品質和育人水準。用友將向學校提供各類智慧雲服務、著作級的行業真實案例、產業與行業的專家資源，校企共同努力把用友新道數字財經產業學院建設成為學校乃至全省、全國的新高地。



黃玉林在會上向與會嘉賓介紹了學校發展歷程，同時他強調作為一所應用型人才培養高校，學生的培養品質和就業品質是檢驗學校辦學成功與否的重要標準，能夠攜手行業龍頭企業用友共同辦學，依託用友深厚的產業資源以及新道科技十年的教育服務經驗，相信在人才培養、師資賦能、科研課題、社會服務等多方面都能結出碩果。這對學校、對全體師生而言都是一件大事，一大幸事！學校有信心能將首家用友新道數字財經學院打造成特色鮮明、與產業聯繫緊密的優質產業學院。



黃士安在會上致歡迎辭，他首先對用友崔淳副總裁一行出席簽約儀式表示感謝。他希望，通過校企共建用友新道數位財經產業學院繼續深化課程改革、強化產業基地建設、課程體系建設、教材與教學資源建設、師資隊伍建設，校企聯合共同培養出更多高素質的應用型、複合型和創新型的會計人才。



儀式上，常務副校長幹甜和新道科技股份有限公司華東區總經理丁立波作為校企雙方代表簽定了共建用友新道數位財經產業學院協定。



據悉，校企共建的用友新道數字財經產業學院將以“產教融合，培養高品質財經數智化人才”為定位，憑藉先進的實踐育人理念，依託用友集團超650萬企業客戶最新應用實踐，通過新道教育雲平臺，打造財經數智化人才培養體系。傳統的以交易業務處理為主的核算財務正在向以共用財務、業務財務和戰略財務管理為主的價值型財務轉型。數字財經產業學院建設正是學校深化產教融合構建面向企業財務轉型發展的有力抓手。依託數字財經產業學院建設，校企聯合培養”雲財務管理會計師“，學生將學習到當前財經領域最前沿的技術和課程，如財務大資料、RPA機器人、財務共用服務、財務數智化等。為社會培養在當前數字經濟時代背景下的優秀財經人才。



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