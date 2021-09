Friday, 3 September 2021, 13:12 HKT/SGT Share: 卓悅控股澄清:「卓悅美容有限公司」並非卓悅集團旗下公司

香港, 2021年9月3日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司(「卓悅」或「集團」)(股票編號653.HK)欲就近日部分媒體報道作出澄清。



據部分媒體報道,一家名為「卓悅美容有限公司」的公司以及名為「悅榕莊」、「 Dr.Protalk 」及「水云莊」的美容院及按摩店停止營業並出現財務困難。部分媒體報道暗示卓悅美容有限公司以及美容院及按摩店業務與集團有關。



為免公眾誤解,公司特此澄清:卓悅美容有限公司以及旗下的悅榕莊、Dr.Protalk及水云莊並非集團的附屬公司或業務,集團亦無擁有有關公司或業務的任何股權。集團目前並無經營任何美容院及按摩店業務。因此,卓悅美容有限公司、悅榕莊、Dr.Protalk及水云莊停止營業或出現任何財務困難,並無對集團的營運產生任何影響。



集團目前專注業態創新,開創香港獨有的「科技+消費」模式,透過旗下的「卓悅雙星」——卓悅科技及卓悅「香港貓」,分別推動「科技」及「消費」。「香港貓」積極佈局全球電商服務平台,並開展服務香港和海外企業的品牌和產品,提供多域市場、多元化銷售服務模式。集團亦積極採取數字化轉型,建成O2O體系,由以往單一線下零售模式,蛻變成「線上+線下+體驗」的全域數字化新零售服務,讓傳統門市銷售員也能多元化地服務線上顧客。集團以卓悅科技為基座,支撐「香港貓」發展,加上頂層的數字化轉型,集團預期在業態創新下,有如走上新賽道,業務將會急速發展。換道領跑目標可期,彎道超車勢不可擋!



有關卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司(股份代號: 653.HK)為香港領先美妝、健康及生活消費品連鎖零售集團,現於香港及澳門共設有17間線下零售店,並致力推動零售業態創新,開創「科技+消費」模式。卓悅香港貓(「 HKMALL 」)香港購物平台觸達34個國家,共銷售往44個中國內地及海外渠道平台,包括天貓國際、考拉、京東、Facebook、YouTube、Instagram、海淘網及微信商城等平台。卓悅現時自設KOL直播間,培育200名銷售人員直播銷售,現時在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悅全球購、卓悅海淘、天貓、考拉及京東共9個直播平台帶貨。









