Thursday, 2 September 2021, 10:00 HKT/SGT Share: 辰林教育上半年純利上升9.15%至3587.5萬元 學生人數大幅增加約112.2%

香港, 2021年9月2日 - (亞太商訊) - 辰林教育 (1593.HK) 公佈了2021年中期業績。截至2021年6月30日止6個月，實現收益人民幣2.05億元，同比增長63.22%；毛利人民幣1.096億元，同比增長29.21%；公司擁有人應佔溢利人民幣3587.5萬元，同比增長9.15%；基本每股盈利人民幣0.04元。



於2021年6月30日，集團學生總數約為30,012人，較去年同期的學生人數大幅增加約112.2%。有關增加主要是由於江西應用科技學院就讀學生人數增加及於2020年12月23日收購江西文理技師學院及於2021年4月27日收購貴州工貿職業學院帶來的學生人數增加。另外，本科專業及專科專業的平均學費較2020年同期分別增加29.01%及12.85%。



回顧期內，公司從教育服務獲取約89.35%的收益，其中包括本科專業、專科專業、職業專業的學費及 住宿費。截 至 2021年6月30日止六個月，公司自學費及住宿費所得收益分別約人 民 幣183.15百萬 元及人民幣14.98百 萬 元，較去年同期分別增加約61.77%及71.81%。除學費及住宿費外，公司也提供的多樣化教育相關服務亦產生收入。截至 2021年6月30日止六個月，教育相關服務所得收益約為 人民幣2.29百萬元，較去年同期增加約17.29%。



回顧期內，辰林教育附屬公司南昌迪冠教育諮詢有限公司與一名第三方訂立協議，以收購貴州西凱教育 投資有限公司100%股權，以擴展公司在貴州省的業務營運規模。另阱，南昌迪冠訂立收購協議，以代 價人民幣80.00百萬元向劉亞敏及劉亞洲收購河南坤仁教育科技有限公司的100%股 權，以擴展公司在 河南省的業務營運規模。



中國民辦教育行業近年高速增長，主要由於民辦教育需求增加、市場對實務技術人才的需求增加、教 育日趨多元化及教育質量提高和政府扶持。公司認為中國民辦教育行業於 2021年下半年將仍然保持穩健的增長趨勢，潛力和機會巨大。未來，公司將計劃改良院校設施、提升品牌知名度和聲譽及擴大業務和院校網絡；繼續優化專業及課程設置，藉此提高學生的競爭力；續加強及豐富教育相關服務；繼 續吸納、培訓及留任有才幹的教師及其他專業人士。





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