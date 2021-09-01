Wednesday, 1 September 2021, 18:01 HKT/SGT Share: 科軒動力榮獲一帶一路環保領先嘉許獎2020 榮譽表彰造福一帶一路沿線國家的傑出環境和綠色倡議

香港, 2021年9月1日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商科軒動力（控股）有限公司（「公司」；股份代號：476，連同其附屬公司，統稱「科軒動力」或「集團」）榮獲由香港工業總會主辦、中國銀行（香港）贊助的中銀香港企業環保領先大獎（「獎項」）頒發的一帶一路環保領先嘉許獎2020。

科軒動力主席張韌先生（左二）代表公司附屬公司中國動力新能源科技有限公司及重慶穗通新能源汽車製造有限公司領取一帶一路環保領先嘉許獎2020

大會獎項旨在表揚在香港和泛珠三角地區積極運用環保意識及推動環保減排的製造和服務企業，而一帶一路環保領先嘉許獎則專門表彰在可持續發展和綠色倡議方面取得突出表現、為一帶一路沿線國家或地區創造積極環境影響方面作出重大貢獻的企業。



科軒動力主席張韌先生表示代表公司附屬公司中國動力新能源科技有限公司和重慶穗通新能源汽車製造有限公司接受一帶一路環保領先嘉許獎。張先生表示：「作為香港唯一的新能源汽車設計、製造及銷售企業，我們很榮幸獲得此項殊榮，並為推動一帶一路綠色倡議而感到自豪。我們相信清潔能源就是未來，也是下一代社會、經濟和環境可持續發展的關鍵。」



過去一年，公司在一帶一路地區大力推動環保工作，包括與新能源汽車及綜合技術解決方案提供商GET Worldwide, Inc.合作，長期向其供應COMET電動巴士，用作菲律賓的環保公共交通工具。



此款電動巴士配備可快充的鋰離子電池、全套空調系統設施及專為殘疾人和長者設計的可伸縮斜板等，亦裝有先進的雲端軟件，可偵測潛在維修問題，大幅度提高電動巴士的安全性和性能表現，為大眾提供有效、可靠和舒適的客運服務。COMET 巴士將取代部份吉普尼（jeepneys，菲律賓最受歡迎的交通工具，但造成嚴重的城市空氣污染），不僅可以改善該國的空氣質量，還可以改善人們的生活。



關於科軒動力（控股）有限公司（股份代號：476）

科軒動力（控股）有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商，在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎，是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶擁有生產基地，並著力開拓中國內地、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。



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