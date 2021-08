Tuesday, 31 August 2021, 15:59 HKT/SGT Share: 興業銀行落地首筆跨境SOFR貸款并配套利率掉期服務

香港, 2021年8月31日 - (亞太商訊) - 2021年8月30日,興業銀行香港分行跨境聯動昆明分行,落地該行以美元擔保隔夜融資利率(SOFR)爲基準的跨境直貸,配套利率掉期服務,并順利獲得客戶屬地外管局業務備案。標志著興業銀行已具備爲境內外客戶提供替代利率組合服務的能力,體現出興業銀行跨境FICC業務(即固定收益、外匯和大宗商品業務)能力的進一步提升。



近年來,興業銀行順應全球監管導向,積極推進基準利率改革工作,前期已成功發放挂鈎SOFR的美元雙邊貸款,在中資銀行業內較早實現了替代參考利率信貸産品的創設和投放。此次業務是該行在SOFR改革趨勢下的又一重要里程碑,在爲境內某省屬綠色能源企業發放SOFR商業貸款的同時,提供了SOFR利率掉期的産品對沖服務,充分發揮了該行FICC業務的傳統優勢,幫助客戶實現了利率風險管理。



目前,衆多境內企業具有境外融資的潜在需求,香港作爲國際金融中心,具有較優惠的資金成本、充分的金融人才儲備等多方面優勢。作爲興業銀行(于中國內地注册成立的股份有限公司)首家境外機構,香港分行將立足香港,本著「真誠服務,相伴成長」的使命,把握國家大灣區發展機遇,在當前全球替代利率改革的趨勢下,持續爲實體經濟提供必要的跨境金融解决方案。





