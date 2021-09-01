興業銀行落地首筆跨境SOFR貸款并配套利率掉期服務

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|Tuesday, 31 August 2021, 15:59 HKT/SGT
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香港, 2021年8月31日 - (亞太商訊) - 2021年8月30日，興業銀行香港分行跨境聯動昆明分行，落地該行以美元擔保隔夜融資利率（SOFR）爲基準的跨境直貸，配套利率掉期服務，并順利獲得客戶屬地外管局業務備案。標志著興業銀行已具備爲境內外客戶提供替代利率組合服務的能力，體現出興業銀行跨境FICC業務(即固定收益、外匯和大宗商品業務)能力的進一步提升。
近年來，興業銀行順應全球監管導向，積極推進基準利率改革工作，前期已成功發放挂鈎SOFR的美元雙邊貸款，在中資銀行業內較早實現了替代參考利率信貸産品的創設和投放。此次業務是該行在SOFR改革趨勢下的又一重要里程碑，在爲境內某省屬綠色能源企業發放SOFR商業貸款的同時，提供了SOFR利率掉期的産品對沖服務，充分發揮了該行FICC業務的傳統優勢，幫助客戶實現了利率風險管理。
目前，衆多境內企業具有境外融資的潜在需求，香港作爲國際金融中心，具有較優惠的資金成本、充分的金融人才儲備等多方面優勢。作爲興業銀行（于中國內地注册成立的股份有限公司）首家境外機構，香港分行將立足香港，本著「真誠服務，相伴成長」的使命，把握國家大灣區發展機遇，在當前全球替代利率改革的趨勢下，持續爲實體經濟提供必要的跨境金融解决方案。
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
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