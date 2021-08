Tuesday, 31 August 2021, 14:26 HKT/SGT Share: 匯森家居公佈2021年中期業績 全球疫情趨向穩定 繼續拓展海外市場

香港, 2021年8月31日 - (亞太商訊) - 中國主要家具產品製造商匯森家居國際集團有限公司(下稱「匯森家居」或「集團」; 股份代號: 2127.HK)今天公佈截至2021年6月30日止(「回顧期」)未經審核中期業績。



回顧期內,集團營業額較去年同期上升47.3%至約為人民幣24.0億元,毛利為約人民幣6.30億元,較去年同期上升72.1%,期內利潤為約人民幣4.21億元,較去年同期上升75.9%。每股盈利為人民幣0.14元。主要是回顧期內中國大陸新冠肺炎(「COVID-19」)疫情基本得到控制,各行業包括家具製造業全面復甦。



集團主席兼執行董事曾明先生表示:「2021年上半年對家具行業來說,是變革加速的時期。縱然新冠肺炎疫情於海外依然反覆,但在全球尤其是中國及歐美地區推出廣泛的疫苗接種計劃下,疫情逐漸受控,經濟氣氛在各個行業得以恢復及消費情緒獲得提振,2021年上半年,多個國家地區錄得理想的經濟增長表現,刺激對中國國內產品的需求。」



根據中國海關總署公佈的數據顯示,2021年上半年,中國貨物貿易進出口總值約為人民幣18.1萬億元,同比增長約27.1%。家具及其零件方面,上半年出口金額約為人民幣2,264億元,同比增長約44.5%。2021年上半年,中國的家具企業利潤整體上升,盈利情況良好。



板式家具

集團的板式家具產品包括電視櫃、書架、儲物櫃、書桌及咖啡桌等產品。板式家具一直是集團核心的收入來源。回顧期內,海外需求持續旺盛,憑藉我們在產品設計與開發方面的專長及經驗,以及我們與主要海外零售連鎖店及家具貿易商之間的業務關係,板式家具收入由去年同期約為人民幣15億元增至回顧期內的人民幣約23億元,上升約50.5%。



軟體家具

集團的軟體家具主要包括沙發,其需求在回顧期內也有所增加,收入增長約27.3%至人民幣約74.8百萬元。回顧期內部分軟體新產品有較高的毛利率,導致軟體類產品的整體銷售毛利率有所提高。



其他

其他類包括運動與休閑設備。運動與休閑設備主要包括乒乓球桌及台球桌等。回顧期內,其他類收入約為人民幣69.9百萬元,與2020年同期相比下滑3.1%,主要是回顧期內不再生產戶外家具。其他類毛利率由2020年同期的約28.2%上升至回顧期的約30.1%,主要是運動及休閒設備產品平均售價提高所致。



為應付未來市場需求令提高產能,集團旗下子公司匯森智能家居科技(龍南)有限公司(作為買方)與龍南市自然資源局(作為賣方)訂立國有建設用地使用權出讓合同,以人民幣20,802,600元的代價收購一幅位於中國江西省贛州龍南市貿易物流園的土地使用權,總地盤面積約為233,736平方米,將建立新的製造工廠,專注於生產板式家具及軟體家具。



此外,集團亦於2021年6月16日與江西理工大學訂立戰略合作協議,進一步加強在智能家具研究及發展方面的合作。



展望2021年下半年,隨著疫情防控的常態化,以及疫情居家對於家居生活需求的提升,預計下半年中國家具出口的景氣度持續。疊加全球疫苗接種加速的背景下,歐美等經濟復甦趨勢逐漸增強,海外暢旺的需求對中國出口構成支撐。然而,面對美聯儲可能收緊量化寬鬆政策、房地產市場可能降溫的潛在風險,集團始終保持高度關注,不斷拓展美國以外的市場,加強原始設計能力,以此保持沉著冷靜應對市場波動。













