Tuesday, 31 August 2021, 10:00 HKT/SGT Share:

來源 Colt Colt市場數據服務組合新增七間內地交易所數據 Colt提案提供經香港覆蓋內地交易所全面的市場數據

香港, 2021年8月31日 - (亞太商訊) - Colt Technology Services 今日宣布擴大市場數據服務，納入內地市場數據。此一獨特的新提案適用於歐洲、北美及亞洲，使得Colt成為唯一提供全面覆蓋內地證券、期貨及商品交易所的市場數據提供商。



即日起，通過香港聯合交易所（HKEX）內部的主機共置服務，可讓客戶獲取來自上海證券交易所（SSE）、深圳證券交易所（SZSE）、中國金融期貨交易所（CFFEX）及鄭州商品交易所（ZCE）的市場數據服務。供上海期貨交易所（SHFE）、大連商品交易所（DCE）及上海國際能源交易所（INE）使用的市場數據服務將於2021年第三季納入服務組合。



Colt是獲得監管部門許可的市場數據提供商。即使在市場波動期間，亦可提供原始及標準化數據穩定的低延遲傳輸。同時，也提供多種的傳輸方式：使用交易所主機共置的客戶本身即可直接使用數據饋送；外部客戶則可通過Colt旗下廣泛的全球網路及內建確定性延遲及彈性的Colt PrizmNet商際網路使用數據饋送。兩者皆保證市場數據傳輸的效率及可靠性。



此外，Colt使用標準API的軟件標準化格式，消除在源頭標準化及傳輸時可能出現的速度損耗。客戶亦可通過Colt專有的門戶網站監控其原始及標準化市場數據的寬頻傳輸率（以1秒、10毫秒及1毫秒為粒度）、信息速率、丟棄數據包及A/B饋送延遲增量（微秒）。



Colt總裁及亞洲區主管星野真人表示：「Colt以穩定、可靠且低延遲連線在過去20多年來深受金融領域客戶的信賴與認證。」他繼續表示：「以安全、迅速且可靠的方式獲得這些交易所數據源的能力對於其交易活動需求至關重要。我們將繼續擴大我們市場數據的覆蓋面及低延遲網絡，並投資於自身軟體開發，為客戶提供更敏捷、靈活且安全的服務。」



關於 Colt

Colt 致力於通過連線的力量來改變世界運作的方式，這一直是公司致力促進客戶成功的DNA。Colt IQ Network連結了歐洲、亞洲和北美鉅型商業中心逾900間資料中心、逾29,000棟網內建築。



Colt瞭解今日連線要求的最新變化，並提供敏捷、按需且安全的高頻寬網路及語音解決方案，確保企業蓬勃發展。旗下客戶遍及超過30個國家中逾210個城市的數據密集型企業。Colt是軟件定義網路 (SDN) 與網路功能虛擬化 (NFV) 方面公認的創新者與先驅。作為私營公司，Colt乃是業內財務最穩健的企業之一，能夠將客戶需要置於業務核心。更多的信息，請瀏覽：https://colt.net.



媒體聯絡人

Henry Chow

Think Alliance Group for Colt

電話：+852 3481 1161

電郵：colt@think-alliance.com



話題 Press release summary



部門 电信运营商, Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

