朝雲集團（6601.HK）上半年營收毛利雙增長 寵物護理品類增長350.5% 線上銷售同比增長47.6%

香港, 2021年8月31日 - (亞太商訊) - 朝雲集團(6601.HK)上市後首份中報出爐,在受到新冠疫情、市場無序競爭等大環境的影響下,朝雲集團通過多品牌多品類戰略的有效推進及提前佈局,業績穩健提升,2021年上半年收入12.72億元人民幣,同比增加5%;剔除與新冠疫情相關產品的收入,收入同比增長12.2%;毛利上升幅度較大,由去年同期的約5.1億元人民幣上升至5.58億,整體毛利率由2020年末的42%上升至43.9%,符合戰略預期。



家居護理品類和個人護理品類穩步增長,寵物品類增長350.5%



據中報顯示,朝雲集團殺蟲驅蚊產品,得益於產品升級及全管道滲透,2021年上半年實現營收約9.2億元,同比增長11.4%。家居清潔產品(除殺菌消毒產品)同比大增10%、個人護理品類(不含洗手液)增長18.2%。



寵物品類表現異常亮眼,2021年上半年的收入同比大增350.5%。得益于成功打造了寵物除臭除菌產品和貓砂產品爆品以及推出高毛利率的寵物食品,覆蓋寵物生活全場景用品和寵物食品雙賽道佈局。寵物護理品類是千億藍海市場,且朝雲集團作為集團軍全方位多品牌佈局,通過規模化優勢及對供應鏈的把控推出優質產品,已佔據先發優勢,未來增長空間值得期待。



此前朝雲集團已經通過超微、威王、貝貝健、西蘭等品牌的成功塑造,逐步沉澱並建立了一套高效、成熟的品牌孵化體系,過往品牌均成為行業頭部品牌。進入寵物消費領域後,旗下品牌“倔強的尾巴”也迅速成為該領域的明星品牌,受到廣泛認可。



各管道穩步增長,線上管道增長47.6%



得益於朝雲集團管理層對公司管道策略的不斷優化調整,2021上半年各管道持續釋放增長紅利,營收增長的基本面進一步穩固。



財報資料顯示,上半年來自分銷商的收入同比大幅增加47.6%,來自企業及團體客戶管道收入同比大幅增加47.7%,來自海外銷售管道的收入同比增長171.5%。雖然上半年線下銷售管道依然受到新冠疫情的影響遭遇挑戰,但是朝雲集團依然成功拓展了銷售及分銷網路,成功保證了線下管道的增長態勢。



值得提到的是,2021年上半年朝雲集團線上管道表現搶眼,2021年上半年線上銷售額達2.57億元,同比上升47.6%,毛利率也同比上升0.3個百分點至50.4%;同時上半年通過優化產品類別結構及成本,線下分銷商毛利增加了約1460萬元。



通過大力進行新的管道開拓以及對原有管道進行不斷優化,朝雲集團的管道自生式及外延式增長動能正在不斷釋放。



前瞻佈局高毛利、高成長賽道



從2021年半年報中不難看出,在公司管理團隊帶領下,通過對產品與管道的精耕細作成功打造了數個高毛利產品及管道,成為公司當期及未來業績發展的有力保障。特別是對線上管道的成功佈局直接使管道營收同比增長47.6%;隨著線上佈局突飛猛進的發展,以往擁有傳統線下管道優勢的朝雲集團未來擴張的步伐將更為穩固,顯示了公司此前佈局的高度前瞻性。今年6.18期間公司各品類產品銷售資料亮眼,例如寵物品牌“倔強的尾巴”在天貓平臺全階段銷售額同比增速超過354%,其餘各品類產品6.18期間銷售資料均居電商平臺同品類前列。



在優質管道佈局基礎上,朝雲集團在產品端全力佈局寵物黃金賽道,以高毛利、高成長產品打造公司的下一個業務增長量級。



行業報告顯示,未來我國寵物消費市場有十分巨大的空間。2015年至2019年,中國城鎮寵物貓狗數量由約6390萬隻增長至約9920萬隻,複合年增長率約為11.6%。與發達國家相比,我國養寵滲透率低。另一方面,寵物消費產品的國產替代正當時。



朝雲集團依託企業規模優勢、研發優勢及管道優勢2019年進軍寵物黃金賽道,全品類佈局寵物消費品,提供養寵解決方案, 2020年寵物護理業務總營收實現超10倍增長,2021年中又繼續保持了同比高速增長350.5%。 “倔強的尾巴”先後獲得天貓金妝獎最具潛力寵物新銳品牌與京東十大新銳寵物品牌獎,正在引領行業發展方向。



2021年~2022年朝雲集團將新推出合計62個新產品,其中寵物護理產品有31個,占一半比重,接下來朝雲集團寵物業務的想像空間非常可觀。



針對朝雲集團的多品類、多品牌及多管道戰略,天風證券在一份研報中評價,公司洞察行業前沿,新品孵化速度加快,產品升級反覆運算下,多產品組合&單價提升有望增厚利潤。







