中基長壽科學公佈2021年中期業績

香港, 2021年8月31日 - (亞太商訊) - 中基長壽科學集團有限公司(「中基長壽科學」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0767. HK)欣然宣佈截至2021年6月30日止六個月(「回顧期內」)未經審核之中期業績。



回顧期內,集團全面加快長壽科學業務之發展。除經營及管理現有借貸業務、證券及其他投資業務、金融及投資諮詢業務以及物業投資業務外,集團不斷加大投資力度加快轉型步伐,分別從長壽科學研究、長壽醫學檢測、長壽生物製品、長壽管理服務及會員分部五大範疇進行營運部署,並透過確立多項收購項目及戰略合作,在長壽科學領域進行佈局,取得多個突破性進展。



中基長壽科學於回顧期內的業績仍以原有借貸、證券及其他投資,以及金融及投資諮詢業務作主導。受不穩定的市場環境影響,集團對經營該等業務採取審慎態度以降低波動風險,令業績放緩。此外,集團向相關顧問授出購股權,進一步拖累集團的整體表現。然而,新開闢的長壽科學業務取得良好發展並開始錄得收益,回顧期內錄得總收益約16,112,000港元(二零二零年:20,956,000港元)。期內虧損約為20,851,000港元(二零二零年:期內溢利約16,039,000港元)。額外授出的購股權為數13.1百萬港元,令回顧期內蒙受整體虧損20.9百萬港元。長壽科學業務的貢獻亦為集團整體虧損提供緩衝作用。每股基本及攤薄虧損為0.54港仙(二零二零年:每股基本及攤薄盈利分別為 0.41港仙及0.11港仙)。



中基長壽科學董事會主席及執行董事閆立先生表示:「自更名以來,集團專注拓展長壽科學業務。回顧期內,我們穩步實現轉型,在原有金融相關業務的基礎上,全面佈局長壽科學領域,積極以全方位、多元化的模式擴展生物科技和長壽科學的醫療領域,不斷完善產業鏈和產品鏈,旨在以嶄新的長壽保健解決方案實現『讓人類健康長壽』之願景,矢志打造世界領先的長壽科學生態系統平台。」



業務回顧

回顧期內,集團從多方面推進長壽科學業務的轉型步伐,分部收益約為7,171,000港元。當中,來自診斷及醫學檢測的收益約為3,136,000港元,而來自長壽生物製品銷售的收益約為4,035,000港元;分部溢利約為2,839,000港元。



致力增強內部研發及生產實力

集團於回顧期內重點增強硬實力及軟實力,招攬包括諾貝爾生理學或醫學獎得獎者在內的多位國際生物科技權威專家及管理人才加盟並出任要職,強化集團的科研實力,大力推動集團實現下一階段的戰略目標。此外,集團於五月議決採納股份獎勵計劃,旨在表揚對集團的發展及業務增長作出貢獻的員工及人士,同時吸納行業人才。集團之全資附屬公司Perpetual Master Limited (「Perpetual Master」)於美國加州租用3.6萬平方英呎的生產廠房,確保集團旗艦產品的生產及技術得到穩定的支持。鑒於初始成本高昂,再加上受加州的新冠肺炎影響,集團管理層決定將營運外判予獨立第三方,以代替集團生產長壽生物製品,對集團運營效率及效益的目標相符。



積極物色合適併購機會 全面完善產業鏈

為提升及豐富現有業務,集團於回顧期內致力物色合適的收購對象。集團之全資附屬公司浤烽發展有限公司於一月收購衛斯曼院士國際先進醫療檢測中心和亞洲先進醫療檢測中心,兩個檢測中心的檢測項目已於五月於深圳開始投入服務。在長壽科學研發和長壽管理服務方面,Perpetual Master於本年初與中國國際骨關節醫療集團訂立諒解備忘錄,收購世界最大國際自體免疫細胞庫之一的亞洲綜合細胞庫有限公司。於八月,集團以代價1.54億元人民幣收購 Banderland Development Investment Holdings Limited 全部股權,其間接持有杭州城慧55%的股權,而杭州城慧直接全資擁有杭州城南醫院,集團將與杭州城南醫院共同成立浙江中基長壽醫學檢測中心和浙江中基長壽雲中心。



拓展及提升長壽生物製品

集團於回顧期内在開始研發和生產旗艦NMN產品「中基1號」NMN以及VC緩釋片等長壽生物製品。集團的產品已在全球進行銷售,深受高淨值人士喜愛。於回顧期內,集團旗下科研團隊已將「中基1號」之研發進程推進至第七代。在市場銷售方面,集團會充分利用香港中基1號國際醫療集團現有客戶群、市場網絡及銷售渠道,逐步建立「互聯網+醫療健康」的長壽系統平台—中基長壽雲。



與世界級企業建立合作關係

集團早前與生命科學領域的先行者賽默飛世爾科技(香港)有限公司(「賽默飛世爾」)就建立戰略合作夥伴關係簽訂諒解備忘錄,賽默飛世爾將為集團優先提供其最新生命科學技術、軟件及解決方案。集團與湖北美爾雅股份有限公司(股份代號:600107.SH)訂立投資合作框架協議,於四月註冊成立合資公司美爾雅健康集團(湖北)有限公司,重點開展防癌早篩、長壽醫學檢測、細胞管理等先進醫療服務,並經銷長壽生物製品及提供長壽管理服務及長壽解決方案等。



展望

長壽科學產業發展前景亮麗,中基長壽科學有望在未來蓬勃發展。未來三年,集團將繼續以併購及戰略合作的模式,在全國18個一、二線城市設立長壽醫學檢測中心,為客戶提供世界領先的防癌早篩、長壽醫學檢測服務以及長壽管理服務,讓早期篩查惠及更多癌症和其他嚴重疾病的高危人群,可望降低癌症發病率和死亡率。在長壽生物製品方面,集團將充分利用其在細胞領域的專業優勢,不斷提升研發及生產水平,推出更高品質及效果的長壽生物製品,進一步提升集團在全球醫療保健產品的市場份額。在長壽科學研發和長壽管理服務方面,集團將著力發展細胞療法、基因療法研發及相關應用,同時提供細胞檢測、儲存、優化及細胞醫療服務,為會員提供長壽保健解決方案。集團亦將不斷加強對旗下長壽系統平台「中基長壽雲」的統籌和營運,逐步完善「互聯網+醫療健康」長壽系統平台。



閆立先生總結:「作為長壽科學領域的先行者,集團將投放更多資源,持續打造長壽科學領域最廣、最深、最闊的技術平台,不斷完善產業鏈和產品鏈,同時進一步推廣和提升品牌知名度。管理層對下半年的業務表現充滿信心,相信長壽科學業務將逐步支撐本集團收益增長,成為中基長壽科學日後之增長引擎,為股東創造長遠的回報。」



關於中基長壽科學集團有限公司

中基長壽科學集團有限公司(0767.HK)主要從事長壽科學、借貸、證券及其他投資、金融及投資諮詢,以及物業投資業務。集團是世界領先的長壽科學生態系統平台,致力於人類健康長壽事業。集團通過五大分部營運,長壽科學研究分部包括NK、CBNK、CAR-NK技術平台、CAR-T技術平台、MSC技術平台;長壽生物製品技術平台等進行研發;長壽醫學檢測分部提供人體健康數據和長壽狀況評估;長壽生物製品分部包括NMN、VC緩釋片等長壽生物製品的生產及銷售;長壽管理分部提供人體健康長壽的科學解決方案;會員分部提供世界長壽科學健康會的建設營運和長壽雲建設營運。



有關更多資料,請瀏覽:https://www.irasia.com/listco/hk/zhongjilongevity/







