來源 Agilex Biolabs Agilex Biolabs 與 Endpoints News 合作舉辦澳大利亞第一次關於快速疫苗開發的網絡研討會

澳大利亞阿德萊德, 2021年8月31日 - (亞太商訊) - Agilex Biolabs 是澳大利亞臨床試驗專業生物分析和毒理學實驗室機構,正在與 Endpoints News 合作,在 Endpoints News 編輯 Arsalan Arif 主持的網絡研討會上分享“澳大利亞快速開發疫苗的非臨床和臨床途徑”的最新信息。



Agilex Biolabs 免疫分析總監 Kurt J. Sales(理學士;理學學士(醫學)榮譽學士;理學碩士、博士、PGCM)說:



“COVID-19 大流行見證了一系列針對 SARS-CoV-2 的新型疫苗的快速發展。由於 Agilex Biolabs 等高質量合同研究組織的可用性以及有利的監管環境,澳大利亞境內多種 COVID-19 候選疫苗的開發得到了促進。本次網絡研討會將涵蓋生物技術公司可以採取的快速疫苗開發途徑,以及為什麼澳大利亞是理想的地點。我和我的毒理學專家同事 Peter Tapley 博士和 Drew Brockman 博士一起參加了這場詳細的疫苗開發網絡研討會。”



在本次網絡研討會中,Agilex Biolabs 毒理學公司 TetraQ Toxicology 的 Sales 博士和專家將概述在澳大利亞進行疫苗開發的策略。



它將涵蓋澳大利亞的研究、監管和臨床基礎設施,為快速開發疫苗提供有利環境。它還將包括基於使用新型 COVID-19 蛋白亞單位疫苗進行的非臨床研究的快速疫苗開發案例研究的討論。



本案例研究將審查促進首次人體研究批准所需的非臨床設計的關鍵方面。



註冊點擊這裡 https://tinyurl.com/2kkjnr4x

9 月 7 日,下午 2:00 - 下午 3:00(美國東部時間)

演講者:

Kurt Sales 博士:Agilex Biolabs 免疫分析總監

Peter Tapley 博士:Agilex Biolabs 公司 TetraQ 的主管

Drew Brockman 博士:Agilex Biolabs 公司 TetraQ 毒理學負責人。



https://tinyurl.com/2kkjnr4x



Agilex Biolabs 的世界級實驗室配備了最先進的設備,包括 Gyrolab Xplore、MSD Quickplex 120、Luminex Magpix、BD FACSymphony A3 流式細胞儀以及即將發布的數字液滴定量實時 RT-PCR。



最新消息 – 新免疫生物學實驗室 – 觀看發布視頻。 https://www.agilexbiolabs.com/launch-of-immunobiology-laboratory/



Agilex Biolabs 首席執行官 Jason Valentine 表示,新實驗室專注於新興的治療領域,包括 RNA 疫苗、siRNA/miRNA 臨床目標和基因治療研究。 “這個新設施為 RNA、siRNA 和 miRNA 臨床試驗增加了數字液滴定量 RT-PCR 分析,包括疫苗和基因治療試驗,”他說。



“我們還安裝了用於疫苗研究的 EliSPOT/FluoroSPOT 多點閱讀器,以便推斷召回免疫反應,結合我們最先進的 BD FACSymphony 5 激光、20 色流式細胞儀,為免疫學提供無與倫比的靈敏度 和疫苗試驗。”



我們使用LC-MS/MS和免疫測定這兩個平台,為小分子和生物製劑提供PK,免疫原性(PD)和生物標誌物生物分析服務。



澳大利亞臨床試驗仍在營業,Agilex Biolabs被指定為必不可少的服務,因此可以確保客戶研究的連續性。



這家生物實驗室擁有130多名員工,其中85名專職實驗室人員,支持臨床試驗來自美國、歐洲和亞太地區的生物技術客戶。



在您開始下一個臨床試驗之前,請與我們預約會面。 https://calendly.com/agilexbiolabs/30min



關於 Agilex Biolabs - www.agilexbiolabs.com



Agilex Biolabs 是澳大利亞用於臨床試驗的專業生物分析和毒理學實驗室機構,在執行監管生物分析方面擁有超過 24 年的經驗,包括質量方法開發、方法驗證和样品分析服務。我們已成功支持了全球數百項臨床前和臨床試驗,客戶選擇澳大利亞進行簡化的監管程序,並獲得了在澳大利亞進行的全球最有吸引力的40%以上的研發試驗回扣。



Agilex Biolabs還通過其公司TetraQ提供毒理學服務,TetraQ是在澳大利亞建立的GLP囓齒動物毒理學設施。



Agilex Biolabs的世界一流生物分析設施獲得了NATA(澳大利亞政府OECD GLP合規性監測機構)的OECD GLP認可和ISO 17025的全球認可。



Agilex Biolabs宣布,其實驗室設施已擴充了30%以上,以滿足主要來自美國和亞太地區和歐盟生物技術公司的需求。此外,還啟動了一個新的免疫生物學實驗室——在此處觀看視頻。https://www.agilexbiolabs.com/launch-of-immunobiology-laboratory/



Agilex Biolabs利用液相色譜串聯質譜(LC-MS/MS)、免疫分析法(Mesoscale,Gurolab,Luminex)以及流式細胞儀(BD FAC Symphony A3分選儀,20色細胞分析儀)專門從事小分子和生物製劑的生物分析和PK生物製劑、免疫原性和生物指標和免疫藥效學評估。



Agilex還提供藥效學服務,包括使用最先進的技術支持免疫學、細胞生物學和作用方式分析的免疫生物學服務,包括 :

- 免疫表型

- 受體佔用

- 細胞因子釋放試驗(全血或外周單個核細胞(PBMC)刺激試驗)和細胞因子/生物標誌物分析

- PBMC測定和細胞作用機制分析



Agilex Biolabs媒體聯絡:

Kate Newton

Media@AgilexBiolabs.com



