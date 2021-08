Monday, 30 August 2021, 20:17 HKT/SGT Share: 廣汽集團(2238.HK):廣汽埃安將開展混改及引進戰投,未來擇機上市

香港, 2021年8月30日 - (亞太商訊) - 廣汽集團(601238.SH,02238.HK)第五届董事會第69次會議於2021年8月30日召開,會議審議通過《關於子公司廣汽埃安混改及引入戰略投資者的議案》,擬通過對新能源汽車研發能力及業務、資產的重組整合,對廣汽埃安開展混合所有制改革,對其增資擴股並引入戰略投資者,相關工作正緊密籌備中。廣汽埃安引入戰略投資者後,將仍爲廣汽集團的控股子公司,未來,廣汽埃安將充分利用資本市場,積極尋求於適當時機上市,建立獨立資本平台和市場化激勵機制。



廣汽集團基於整體新能源汽車業務戰略定位及未來發展規劃,推進廣汽埃安混合所有制改革,一方面有利於爲集團的高質量發展開拓新局面,加速向科技型企業轉型;另一方面,實現對公司新能源汽車業務的深度整合和聚焦,助推公司新能源汽車業務做優做强。



在汽車向「新四化」發展的趨勢下,智能網聯新能源汽車成爲汽車企業决勝未來的關鍵。本次廣汽集團推進廣汽埃安混合所有制改革,對其增資擴股幷引入戰略投資者,將爲廣汽埃安多層次賦能:通過引入戰略投資者,實現與具有資源、市場、技術等優勢的戰略投資者夥伴的合作,有利於提高廣汽埃安核心競爭力,提升其在技術進步、市場開拓、生産運營等方面的質量和效率;有利於擴充資本實力,優化治理結構,實現多元化股東結構;有利於創新體制機制,建立市場化的激勵機制,激發企業活力,在行業高速發展的機遇加速業務發展,在「碳中和」大背景下鞏固領先的市場地位。



以改革爲抓手,爲企業轉型搭建未來發展框架

面對行業、産業、市場發生的劇烈變化,廣汽集團早已開展各項調整布局,在國企改革、管理創新、結構調整、人才引進等方面一直走在行業前列。



2021年,廣汽集團全面推進任期制和契約化管理,推行管理人員選聘競聘,建立工資效益同向聯動機制。引進多名人工智能、新能源、産品設計與管理等領域的國際頂級專家,推動車型大總監激勵機制,以車型整體成功爲導向,建立與車型銷量、排名、市占率和收益等指標直接挂鈎的評價機制,讓研發團隊與車型項目形成「利益共同體」。



從2020年以來,廣汽集團已經密集完成了一系列混改工作,包括:石墨烯項目孵化及員工持股改革,成立巨灣技研,與科大訊飛成立星河智聯科技有限公司,合創汽車(原廣汽蔚來)引入戰略投資者、增資擴股,等等。



而在人才戰略上,廣汽集團通過職業經理人+揭榜挂帥+外部人才引進+內部人才培養+合理激勵機制組合拳,打造了汽車行業優質的人才矩陣。「十四五」期間,廣汽集團將圍繞「新四化」轉型,聚焦基礎研究突破和關鍵核心技術攻關,到2025年形成擁有30人以上的領軍人才、20%的軟件人才團隊、3000人的智能網聯新能源技術研發團隊的高質量研發人才體系。



可以看到,廣汽集團已從機制體系改革、內部管理、人才激勵等各個方面爲企業轉型搭建了逐步完善的未來發展框架。



廣汽埃安釋放潜力,打開向上空間

廣汽埃安是廣汽集團新能源汽車事業的發展載體,面向未來發展成立的創新科技公司,擁有全球領先的智能生態標杆工廠,首期規劃産能20萬輛/年,已建成投産10萬輛/年産能,堅持以用戶體驗爲中心,持續打造「先進、好玩、新潮、高品質」的世界級産品和服務,已推出AION S、AION LX、AION V、AION Y等多款市場熱銷的中高端新能源汽車産品。自2019年4月推出首款車型AION S以來,廣汽埃安銷量快速增長,2019年、2020年分別實現銷量42,003輛、60,033輛,今年1-7月累計銷量已達53,541輛,全年計劃挑戰12萬輛的銷售目標。



廣汽埃安致力於新能源核心技術的研究和應用,打造了行業領先的純電汽車專屬平台GEP,推出全球首創高性能兩擋雙電機「四合一」集成電驅,研發「彈匣電池系統安全技術」,行業首次實現了三元鋰電池整包針刺不起火,攻克了公認的行業難題,此外,還將於今年量産搭載最高可實現1000公里續航的「海綿矽負極片電池技術」。



8月30日下午,廣汽埃安舉行綫上發布會,正式對外發布了能够實現「充電5分鐘續航200公里」的超倍速電池技術和全球充電功率最高的A480超充樁,並獲得了世界紀錄認證機構(WRCA)的權威認證。超倍速電池技術將陸續搭載於AION系列車型;首個廣汽埃安超充站已落戶廣州東宏國際廣場幷投入運營。未來,廣汽埃安將在全國範圍快速布局建設品牌超充站,以一二綫城市爲核心,輻射周邊經濟區,形成大灣區、長三角、京津冀、成渝經濟圈等品牌超充網絡;打通廣州至北京、廣州至上海、廣州至雲貴等省際出行綫路,連通十縱十橫,爲用戶帶來極致的充電體驗。預計到2025年,將會在全國300個城市建設2000座超充站,實現地級城市全覆蓋。



在國家加大力度發展新能源汽車的背景下,廣汽埃安通過動力電池領域的自研科技創新,正推動超級快充的産業化發展,爲用戶帶來了「充電跟加油一樣快」的極致充電體驗,引領新能源汽車全面進入「超充時代」。



可以預見,此次戰略布局爲廣汽埃安注入了更强有力的發展引擎,推動廣汽埃安在技術進步、市場開拓、生産運營等各個領域加速釋放潜力,打開中長期向上空間。







