Monday, 30 August 2021, 18:08 HKT/SGT Share: 朝雲集團(6601.HK)中期業績營收12.72億元,營收毛利雙增長,符合戰略預期

香港, 2021年8月30日 - (亞太商訊) - 8月30日,朝雲集團(6601.HK)發佈2021年中期業績報告,這是朝雲集團今年3月份登陸港股市場後的首份中報。報告顯示,朝雲集團2021年上半年實現營業收入約12.72億元人民幣(下同),同比增長5%;剔除與新冠疫情相關產品的收入,收入同比增長12.2%;毛利約5.58億元,同比增長9.6%;除家居護理、個人護理品類保持穩步增長之外,寵物品類表現更為亮眼,實現了350.5%增長,業績符合戰略預期。



總營收、毛利實現雙增長,多品類、雙管道齊增長

2021年上半年,朝雲集團多品牌多品類多管道發展戰略持續推進,並以此成功克服新冠疫情、市場無序競爭等多種因素帶來的短期困難,不僅促進了經營業績的進一步增長,同時也實現了公司總營收、毛利雙增長。



朝雲集團向消費者提供一站式家居護理、寵物護理、個人護理產品,主要涉及七個核心品牌,即超微、威王、貝貝健、倔強的尾巴、西蘭、潤之素、及DUX德是。報告期內,在管理層帶領下集團多品牌多品類戰略效果凸顯,各品牌各品類均取得了良好的成績,家居護理產品同比穩步增長4.4%,其中殺蟲驅蚊產品得益于全管道銷售滲透,收入同比增長11.4%;個人護理產品(不含洗手液)的收入同比增長18.2%;寵物品類收入同比大幅增長350.5%。



此外,上半年業績增長亦離不開多管道戰略的強有力支撐。報告期內,朝雲集團線上管道繼續高速發展收入大幅增加47.6%,主要得益於自營線上商店的擴張及提前佈局社區電商平臺等新銷售管道;線下管道方面,來自企業及團體客戶管道的收入大幅增加47.7%,其海外銷售管道收入亦取得了高速增長的成績,同比增長171.5%。



寵物品牌同比大增350.5%

寵物品類是朝雲集團多品牌多品類戰略佈局的重要一環,2021年上半年收入同比大增350.5%。據艾瑞諮詢資料顯示,2020年我國城鎮寵物市場規模接近3000億元,未來三年我國寵物行業複合增速在14.2%,到2023年規模將達到4456億元。可見,寵物品類不僅是朝雲集團上半年業績增長速度最快的業務,廣闊的市場空間也為公司整體業績的持續穩健增長提供了重要的新動能。



通過強研發能力以及供應鏈優勢,朝雲集團在寵物賽道進行多方位佈局,成功推出寵物除臭除菌產品、寵物洗護產品及貓砂產品等。並於2021年4月推出寵物主糧品牌“倔強嘴巴”,進軍寵物食品市場。



值得注意的是,朝雲集團憑藉豐富的行業領導品牌打造經驗,其寵物產品獲得良好的市場口碑和業內的高度認可。“倔強的尾巴”產品成為天貓寵物香水除味類目的第一品牌,並於2021年上半年先後榮獲國內兩大電商巨頭評選的寵物行業大獎——天貓金妝獎“最具潛力寵物新銳品牌”和京東愛寵獎“十大新銳品牌獎”,有望再次拿下行業領先占位,成為行業領導品牌。



2021年下半年,朝雲集團將繼續圍繞多品牌多品類發展戰略,進一步提升產品創新和品類結構的,對寵物品類重點發力的同時,大力發展全管道銷售網路,進而持續加強公司的核心競爭力,賦能公司可持續高品質發展。







