來源 Azelis 阿澤雷斯(Azelis)發布企業2020 年可持續發展報告,展現其在創新和推進可持續發展方面取得的進展

新加坡, 2021年8月31日 - (亞太商訊) - 領先的特種化學品和食品配料創新服務提供商阿澤雷斯,自豪地發布了企業第二份可持續發展報告,內容涵蓋了阿澤雷斯2020年整個集團的可持續發展進展和成果。



亮點和說明

- 該報告展現了阿澤雷斯在環境、社會和企業治理 (ESG) 方面做出的努力,同時加強了其成為全球領先的可持續解決方案和服務提供商的雄心壯志;

- 阿澤雷斯可持續發展戰略“2025行動”基於聯合國《全球契約》(UN GC)倡議、ISO 26000標準,以及全球報告倡議(GRI)涉及的四大板塊:人才、產品與創新、治理和環境;

- 阿澤雷斯在EcoVadis評級中喜獲白金勳章,這是EcoVadis供應商可持續性評級計劃中的最高榮譽,也是對企業可持續發展成果的認可。



阿澤雷斯的可持續發展之旅始於2015年,當時企業根據有關氣候變化的《巴黎協定》以及聯合國《2030年可持續發展議程》確定了可持續發展計劃的基本原則。該計劃基於聯合國《全球契約》(UN GC)倡議、ISO 26000標準,以及全球報告倡議(GRI),包含四大板塊,阿澤雷斯針對其中每一項板塊,都制定了清晰的目標和關鍵績效指標。對於每項板塊,公司還將致力於為選定的聯合國可持續發展項目(SDG)貢獻微薄之力。



2020 年,阿澤雷斯為其新的可持續發展戰略“2025行動”奠定了基礎。該戰略於 2021 年初發布,體現了企業在創新和推進可持續發展方面的雄心壯志。阿澤雷斯可持續發展戰略四大板塊在 2020 年主要發展包括:



- 人才:阿澤雷斯自2014年開始,實施了涵蓋全公司層面的員工滿意度調查。在開展2018年的員工滿意度調查後,阿澤雷斯在集團層面開展了大規模的完善和提升措施,因此企業已非常接近實現2025年員工忠誠度和工作條件的目標。阿澤雷斯旨在不斷改進提升,我們計劃在2021年底提高2025年目標的標準。

- 產品與創新:阿澤雷斯將繼續推出可持續產品並加強可持續配方的開發工作。為此,公司高度重視最大限度減少或消除有害物質的使用和產生。 2020 年可持續採購盡職調查程序也已取得進展。阿澤雷斯加入了由全球31家化工企業聯合發起的“攜手可持續發展”倡議,這31家公司組成的全球網絡為化學品供應鏈的環境社會治理績效提供了事實上的全球標準,進一步強化了可持續發展的進程。

- 治理:阿澤雷斯推出了SpeakUp!政策和SpeakUp!熱線,供員工和任何第三方利益相關者報告違規行為。這加強了企業文化建設,鼓勵員工在安全環境中暢所欲言,不用擔心會受到傷害或報復。

- 環境:阿澤雷斯致力於實現到2025年減少25%以及到2030年減少50%的碳排放強度目標。此外,公司還制定了在辦公室和工廠使用100%可再生能源電力的目標,以及在企業運營和供應鏈的過程中實現脫碳目標。



阿澤雷斯首席執行官Hans Joachim Müller博士說:

“或許2020年帶給我們最重要的教訓是,我們一定不能再繼續像Covid-19疫情之前那樣運營下去。作為企業、作為消費者、作為人類,我們所有人都有責任採取更可持續且負責的行動。儘管2020年帶來了動盪,但這是阿澤雷斯取得進步的關鍵年份。對阿澤雷斯而言,可持續性比以往任何時候都更能推動創新,而創新又正是可持續發展的驅動力。在所有細分市場中,我們的配方專家通過開發可最大限度減少或消除有害物質使用和產生的創新產品,幫助客戶減少對環境的影響。他們還創造了在保護人類健康和環境的同時提高績效的配方和方法。我們的創新力促進了我們服務的細分市場及其價值鏈的可持續性,並將有助於實現循環經濟等概念。”



集團安全、健康、環境與質量(SHEQ)及可持續發展總監Maria J. Almenar Martin補充說:

“身為集團可持續發展總監,我為我們在2020年取得的可持續發展成就感到自豪,並且興奮而充滿信心地展望在未來幾年實現2025年可持續發展目標。我們最近獲得了EcoVadis 的白金評級並發布了最新版的可持續發展報告,自2015年我們踏上可持續發展之旅至今,我們已經向所有合作夥伴證明了我們在可持續發展方面做出的努力和貢獻。在可持續商業模式方面,我們正在採取行動,志在成為變革的催化劑,成為行業的標杆。”



阿澤雷斯將數字化、創新和可持續發展作為增長動力,立志成為特種化學品和食品配料分銷領域全球領先的創新服務提供商。借助阿澤雷斯的互聯解決方案,公司在客戶忠誠度方面居於行業領先地位,同時為客戶提供數字化洞察力以推動其在化學創新方面更上一層樓。通過重新定義可持續發展戰略“2025行動”,阿澤雷斯正在打造一家充滿韌性、欣欣向榮並且有責任心的企業。憑藉這些承諾,公司將能滿足利益相關者的需求,同時對世界各地的環境和社區產生積極而廣泛的影響。



聯繫信息

阿澤雷斯

Marina Kaptein

集團對外聯絡總監

電話:+32 3 613 0125

電郵:marina.kaptein@azelis.com



關於阿澤雷斯(Azelis)

阿澤雷斯是一家領先的特種化學品和食品配料分銷商,業務遍布全球50多個國家,擁有近2,500名員工。我們由行業、市場和技術專家組成雄厚的團隊,致力於生命科學和工業化學品領域。我們為大約45,000多家客戶提供了橫向互補產品價值鏈,與超過2,200多家供應商合作,創造了22.2億歐元的營業額(2020年)。



通過我們60個應用實驗室的齊心協力,我們屢獲殊榮的技術人員幫助客戶開發配方。我們將全球影響力與當地關注點相結合,為當地客戶提供可靠、綜合的服務,並為客戶提供有吸引力的商機。阿澤雷斯在EcoVadis評級中榮獲白金勳章,成為可持續發展的領導者。我們相信,我們的員工和合作夥伴一定會建立和培養牢固、誠摯的關係。



創意創造影響,配方成就創新。



www.azelis.com



