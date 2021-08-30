Monday, 30 August 2021, 13:21 HKT/SGT Share:

來源 KPMG 轉型促發展，創新開新局——畢馬威領先發布《2021年中國證券業調查報告》

香港, 2021年8月30日 - (亞太商訊) - 畢馬威發布第十五份年度中國證券業調查報告——《2021年中國證券業調查報告》（以下簡稱「報告」），報告基於中國證券業協會公布的137家內地證券公司2020年的年度報告，從宏觀視角和業務發展的維度，分析證券行業在最近一年的發展狀況、行業動態和變化趨勢。



報告指出，證券行業要緊跟資本市場，從「業務鏈條一體化」和「打造以客戶為中心的生態圈」出發加速轉型，利用客戶價值挖掘、投資研究、精準營銷等方式，進一步提升財富管理能力。同時，在新興科技不斷發展的背景下，如何運用科技創新能力並開啟「科技+業務」的商業模式，已成為重要的戰略議題。此外，隨着碳達峰、碳中和「30‧60」戰略目標的提出，環境、社會和治理（ESG）投資理念的深入人心也給證券行業帶來新的機遇。



畢馬威中國金融服務業主管合夥人張楚東認為：「金融科技和數字化將成為證券行業下一個戰略周期的發展核心驅動力。金融科技正在深刻變革證券公司展業模式、業務架構以及運營體系。對數據進行標準化處理，進一步挖掘數據價值，將數據轉化為資產，正成為機構數字化轉型的最佳實踐入口。數字化轉型落地的關鍵在於能夠通過數據驅動金融科技與實際業務需求的完美結合，讓科技真正服務於業務。未來，證券行業對數字化轉型需求不斷增加，大數據、金融科技和業務場景的融合必將更為密切。」



報告分析指出，2020年證券行業實現營業收入和凈利潤分別為人民幣4,468億元和人民幣1,549億元（母公司財務報表口徑，下同），較2019年分別上升了24%和30%。證券公司各業務條線收入較上年均有增長。從收入結構角度分析，自營業務佔證券行業總收入的比例為 33%，雖較上年度下降6個百分點，但仍為證券公司第一大收入來源。得益於二級市場的火熱行情，經紀業務收入占比為29%，較2019年增加6個百分點。2020年投資銀行業務收入也獲得頗為亮眼的成績，其佔營業收入比重為15%，較上年增加2個百分點。資管業務收入占比較上年無重大變化。



近年來，隨着客戶財富增值等金融服務需求日益增加，金融機構基於自身資源稟賦，加大對人才投入，並積極向財富管理轉型。畢馬威亞太區證券及基金業主管合夥人廖潤邦認為：「在這場全面轉型的競爭格局中，券商從多個角度積極轉型，陸續推出財富管理平台和體系，成立專門委員會或專門的部門或單位，整合資源；通過不同團隊的協同整合，多樣化的業務條線為高凈值人群提供了完善的一站式金融服務；運用科技創新能力並開啟『科技+業務』的商業模式，提升券商向財富管理轉型的服務能力。目前來看，從通道業務到主動管理業務，從中介業務到綜合金融服務，券商的財富管理業務轉型發展初見成效。」



隨着越來越多重視ESG投資理念的國際資本進入中國，推動ESG和責任投資理念在中國得到進一步認可。畢馬威金融業審計主管合夥人陳少東表示：「碳達峰碳中和的『30‧60』戰略目標和ESG的關注度越來越高，證券公司通過綠色融資、綠色投資、綠色研究、環境權益交易等方式，為清潔能源、能源轉型、節能環保等領域的綠色企業提供投融資支持；基金公司則秉承責任投資理念，打造多層次的 ESG 產品體系，推進綠色投資，用實際行動支持綠色可持續發展。」



2021年是「十四五」規劃的開局之年，也是證券行業邁向高質量發展的重要機遇期。證券行業作為資本市場最重要的中介機構，一方面受益於資本市場的發展壯大和政策紅利，另一方面也肩負着以自身的高質量發展助力資本市場高質量發展的使命。



畢馬威中國證券及基金業主管合夥人王國蓓總結道：「作為金融市場中最有活力的參與主體之一，證券公司的轉型之路在機遇與挑戰並存背景下，彰顯出了蓬勃的生命力與創新力。展望未來，證券行業可以從以下三個方面發力：



業務上突出『專』。堅持專業精神，走專業化、差異化的發展道路。加快向專業化、主動管理轉型，切實提升保薦、定價、承銷等核心服務能力，在資本市場更高層次開放中發揮競爭優勢。



發展上注重『穩』。面對『百年未有之大變局』，全行業堅持穩健經營，強化內控管理，注重風險防範，守住合規底線，行穩方能致遠。



創新上體現『智』。『數字化轉型』已成為行業共識，智能化、平台化、生態化的趨勢越來越明顯，智慧投研、智慧投顧、智慧運營、智慧風控引領着券商的創新。



2021年站在『兩個一百年』的歷史交匯點展望未來，隨着中國經濟步入新發展階段，我們相信證券行業將為資本市場的高質量發展進一步謀大局、開新局。」



關於畢馬威中國

畢馬威中國在二十五個城市設有二十八家辦事機構，合夥人及員工約12,000名，分佈在北京、長沙、成都、重慶、佛山、福州、廣州、海口、杭州、合肥、濟南、南京、寧波、青島、上海、瀋陽、深圳、蘇州、天津、武漢、廈門、西安、鄭州、香港中國香港特別行政區和澳門特別行政區。在這些辦事機構緊密合作下，畢馬威中國能夠高效和迅速地調動各方面的資源，為客戶提供高質量的服務。



畢馬威是一個由獨立的專業成員所組成的全球性組織。成員所遍佈全球146個國家及地區，在2020財年擁有接近227,000名專業人員，提供審計、稅務和諮詢等專業服務。各成員所均為各自獨立的法律主體，其對自身描述亦是如此。畢馬威國際有限公司是一家英國私營擔保有限公司。畢馬威國際有限公司及其關聯實體不提供任何客戶服務。



1992年，畢馬威在中國內地成為首家獲准中外合作開業的國際會計師事務所。2012年8月1日，畢馬威成為四大會計師事務所之中首家從中外合作制轉為特殊普通合夥的事務所。畢馬威香港的成立更早在1945年。率先打入市場的先機以及對品質的不懈追求，使我們積累了豐富的行業經驗，中國多家知名企業長期聘請畢馬威提供廣泛領域的專業服務（包括審計、稅務和諮詢），也反映了畢馬威的領導地位。



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