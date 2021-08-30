日清食品公布2021年中期業績



香港, 2021年8月30日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「公司」或「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號: 1475）今天公布截至2021年6月30日止六個月（「報告期」）之中期業績。



於報告期內，中國業務繼續表現良好，而香港業務則從去年受惠於「宅經濟」的高基數回落。集團錄得收入1,853.8百萬港元，較去年同期增長6.8%（2020年：1,735.4百萬港元），主要歸因於中國業務收入持續上升，然而有關升幅受香港業務消費減少而有所抵銷。毛利為592.3百萬港元（2020年：588.0百萬港元），毛利率為31.9%（2020年：33.9%）。毛利率下降主要歸因於原材料價格按年上漲、來自香港業務的收入減少，以及上海的合營分銷業務於營運首年的貢獻較低所致。



集團的EBITDA為281.3百萬港元（2020年：310.7百萬港元），EBITDA利潤率為15.2%（2020年：17.9%）。本公司擁有人應佔溢利為170.9百萬港元（2020年：178.4百萬港元），純利率為9.2%（2020年：10.3%）。期內盈利能力受到削弱，乃由於原材料價格上漲及因集團繼續投資於品牌導致經營及非經營開支增加，然而被公司期內適用稅率較低所扺銷。每股基本盈利為15.94港仙（2020年：16.61港仙）。



香港業務

香港業務的收入為682.2百萬港元（2020年：708.6百萬港元），主要由於集團產品的需求沒有像去年那樣突然激增，尤其是對袋裝即食麵及冷凍食品的需求。分部業績為52.6百萬港元（2020年：97.9百萬港元），主要由於收入減少，以及自去年下半年以來原材料價格上升，以及與品牌投資有關的開支增加所致。



集團繼續致力為消費者提供正宗及原味的日本美食，並於期內推出廣受歡迎的九州大分風味特產－全新柚子胡椒豬骨湯味的「出前一丁」及「出前一丁棒丁麵」。今年為慶祝「合味道」品牌創立50周年，集團對品牌全線16款味道進行大膽革新，並徹底提升麵條的麵質。此外，為進一步豐富即食麵的組合，集團已推出「拉王」及「福」品牌的新產品，以及各式各樣的「公仔」品牌即食麵及冷凍食品。



非麵類業務方面，集團持續擴大香港的產品組合。分銷業務隨著人們恢復正常活動而錄得穩健增長，而由集團自家生產的穀物麥片繼續成為消費者最喜愛的選擇之一。另外，集團亦於報告期內積極推廣「KAGOME」產品。蔬菜業務的產品已在超市上架，集團預計長遠而言，該業務將繼續輔助其業務發展。



為促進日清食品的長期發展，集團於2021年4月14日以現金代價48.9百萬港元收購明豐包裝化工有限公司（「明豐」）的100%權益。明豐持有一系列廠房及機器，以及土地使用權及租賃物業。



中國業務

中國業務收入增加14.1%（按當地匯率：4.8%）至1,171.6百萬港元（2020年：1,026.8百萬港元），主要由於消費者繼續青睞優質產品，使杯裝即食麵的銷量增加。合營分銷業務亦於本年第一季度貢獻額外收入。中國業務的分部溢利輕微增加1.8%至145.4百萬港元（2020年：142.8百萬港元），主要歸因於集團積極控制銷售成本及審慎管理在品牌投資的費用。



同為慶祝「合味道」品牌的周年誌慶，集團於中國的全線「合味道」產品亦進行了升級改革。於報告期內，集團推出各種線上線下營銷及廣告活動，以增強品牌忠誠度並強化品牌的時尚感及優質感，同時與不同品牌合作，分別為「合味道」及「拉王」品牌推出聯乘產品。



集團於2020年4月開始經營的上海合營分銷業務，為多個知名日本第三方品牌分銷零食及飲料，同時亦負責穀物麥片及「KAGOME」產品在中國的分銷。分銷業務於報告期內的表現亦符合集團的預期。



展望

展望未來，集團於短期內仍然關注因原材料價格上升而引致生產成本上漲等問題。儘管如此，集團對其業務前景仍持審慎樂觀態度，並將採取有效的成本節約措施以在目前充滿挑戰的情況下維持競爭力。在香港，消費券計劃的推出預期有助於短期內刺激消費，尤其是食品雜貨等小額物品；而隨著疫苗接種率逐步提高，預期中期而言經濟將重拾增長動力。



於2021年5月，集團宣布一個約194百萬港元的投資計劃，整合位於香港的生產設施，並安裝新智能生產線。整合生產設施將為生產系統提供靈活性，而新的智能生產線不單能夠提高生產力及管理效率，同時提供更好的質量控制。預計相關工程將於2023年完成。



在中國，鑒於消費水平隨著人均消費增加而提高，集團對其卓越的往績記錄充滿信心，並將繼續拓展在中國的業務領域，締造可持續的回報。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示：「日清食品認為，確保穩定的食品供應是集團的企業社會責任，而追求優良品質更是集團得以成功的策略性舉措。以集團最近將『合味道』產品全面升級為例，反映集團堅守為消費者提供優質產品的承諾，持續優化產品。雖然在全球經濟重啟下消費需求仍然波動，但我們堅持提供更優質產品和卓越的客戶體驗，這承諾讓集團安然度過順境及逆境。作為負責任的企業公民，我們致力提供穩定的食品供應，保障消費者的福祉。此外，我們將繼續保持警覺、創新，堅持提升整體競爭力，務求為所有持份者締造持續的長期價值。」



詳情請參閱刊於香港聯合交易所網站上之中期業績通告：

https://tinyurl.com/3ru5bevd



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集團」；股份編號：1475） 為一間在香港及中國知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 （可投資） 指數。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。





話題 Press release summary



部門 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

