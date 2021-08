映客中期營收增長83.1% 社交產品矩陣構築長足增長新態勢

Monday, 30 August 2021, 10:27 HKT/SGT Share:

香港, 2021年8月30日 - (亞太商訊) - 映客互娛有限公司(「映客」或「公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」,香港聯交所股份代號:03700.HK)公告截至2021年6月30日止六個月(「報告期」)的經營業績。



報告期內,本集團業績維持高增長,在去年同期高基數增長的前提下,今年上半年集團實現收入40.3億元(人民幣,下同),同比大幅上升83.1%。淨利潤為1.4億元,同比增幅達94.3%。營收增長主要得益於社交產品矩陣收入占比持續攀升,推動營收規模的持續高速增長。期內,社交產品矩陣貢獻收入26.9億元,占報告期間收入66.7%,創歷史新高。



自制定矩陣式社交產品發展戰略至今,映客已經成功從單一產品轉型為矩陣式產品帶動業績增長的公司。同時,開海技術中台使得公司的商業模式可複製可持續,為公司未來發展提供強勁動力。映客將堅持技術引領,圍繞矩陣式社交產品發展的核心戰略,持續擴大在不同細分市場及垂直人群的產品佈局,實施社交產品驅動、直播穩健發展、積極尋求新商業模式的運營方針,實現營收的持續、快速增長,打造最具影響力的全場景社交平臺。



互聯網時代,使用者對社交產品的內容、形式和體驗都呈現出強烈的個性化需求。映客深入研究各類群體畫像,通過音訊、視頻等不同形式開發了幾十款針對細分群體的社交產品,滿足不同地域、年齡、興趣愛好的用戶相親、交友、交流和分享需求。其中相親產品「對緣」APP在行業已樹立良好口碑,每月線上相親場次超百萬。95後新興潮流社交產品「積目」APP始終位居興趣社交平臺榜單前列。直播產品「映客直播」APP依舊保持著十分旺盛的生命力和活力,通過技術升級、創新運營和加強體驗實現收入與用戶體量的穩健發展,為集團持續提供穩健且持續的現金流和流量基礎。值得一提的是,近年來,集團對開海技術中台體系不斷加大研發投入力度,依靠成熟的中台體系,集團能夠以最高效率開發新產品、驗證新需求、獲取精准用戶並快速實現商業化,為快速孵化新產品提供關鍵支援。



除了不斷豐富線上社交產品矩陣,集團於今年首次探索線下社交場景。為了滿足用戶的線下社交場景需求,集團於2021年7月在長沙開設了首家線上線下場景結合酒吧「ROOMUU」。除了通過運營手段實現線上線下流量互導外,線下場景更融入了差異化的潮流互動遊戲及消費新玩法。集團期望在短時間內可以實現單店商業模型的快速複製,致力打通線上線下全場景社交場景,以全新社交場景模式助力本集團打造全新的增長曲線。



展望未來,集團將貫徹矩陣式社交產品發展的戰略理念,持續開發滿足不同人群社交需求的新產品,通過擴張產品矩陣的形式覆蓋更多用戶和市場,實現營收持續快速增長。下半年,集團將著眼於探索新社交場景,致力於實現線上線下用戶滲透,提高流量獲取效率的同時,緊跟Z世代用戶潮流,打造全場景社交平臺,為集團業務增長提供新的助力。在技術及研發投入方面,集團緊跟5G、AI等新技術發展趨勢,持續構建技術儲備,保持先發優勢,為集團戰略發展保駕護航。此外,集團始終關注包括國內和海外與我們產業鏈相關上下游出現的機遇,尋求對集團發展具有協同意義、且具有規模使用者或營收潛力的產品等投資並購機會。本集團將持續為股東創造更大價值,為社會的發展貢獻更多力量。



