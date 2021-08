Monday, 30 August 2021, 08:31 HKT/SGT Share: 贏家時尚公布2021年中期業績 多品牌戰略推動集團營收淨利再創新高 -- 收入達人民幣30.8億元,同比增長53.7%;淨利為人民幣2.8億元,同比增長134.2%

-- 兩大主力品牌Koradior及NAERSI合計收入超過18億人民幣

-- 線上商城註冊會員數成長94%



香港, 2021年8月30日 - (亞太商訊) - 贏家時尚控股有限公司(股票代碼︰3709.HK,以下簡稱“贏家時尚”或“集團”)公布集團截至二零二一年六月三十日止六個月(“報告期間”)的未經審核中期業績。





期內,集團收入達 30.8億元人民幣,較二零二零年同期上升53.7%。毛利為人民幣22.6億元,同比增長53.3%;毛利率為73.5%。淨利潤為人民幣2.8億元(剔除股份激勵計劃費用,淨利潤人民幣3.3億元),同比大幅上升134.2%。



經營概要

報告期間,集團通過優化線下及線上渠道布局,強化營收增長動力。線下方面,集團持續鞏固直營渠道優勢,截至二零二一年六月三十日,集團擁有直營門店1,490家,上半年貢獻收入達人民幣24.4億元,同比增長45.5%。線上方面,集團積極推進多元渠道布局,於天貓、唯品會及EEKA商城銷售表現亮眼,上半年收入達人民幣3.9億元,同比增長41.7%,營收占比穩步提升。



集團長期秉持“多品牌戰略”,持續提升平臺化的多品牌運營能力,並通過品牌代言人進一步打造高端品牌形象。上半年集團八大品牌均呈現快速增長勢頭,其中,兩大主品牌Koradior及NAERSI上半年合計收入超過人民幣18億元,鞏固主力品牌地位;NEXY.CO上半年銷售額達人民幣3.9億元,加速向集團第三個零售品牌超10億目標邁進;FUUNNY FEELIN上半年收入超5千萬元,較去年同期增長超過500%,成長動能強勁。



期內,集團持續加強運營優勢,推進物流倉儲集中,提升供應鏈整合能力。同時,集團積極推動可持續發展,攜手旗下八大品牌加入可持續時尚全球聯盟,助推可持續時尚創新行動。



展望

贏家時尚始創人及行政總裁金明表示,“二零二一年上半年,全球疫情進入常態化階段,中國經濟持續穩步復甦,展現強大韌性。在此趨勢下,國內高端消費品市場持續成長,中高端女裝市場也迎來廣闊增長空間。贏家時尚秉持多品牌戰略,通過創新研發、供應鏈整合、數字化改革、物流倉儲集中、渠道優化等舉措,夯實集團多品牌運營的核心優勢能力,緊抓市場增長機遇,取得了優異的市場成績。”



展望未來,集團將繼續提升多品牌影響力,加強產品研發創新及運營能力;優化多元渠道建設,加快電商平臺運營及營收增長;深化產品研發與供應鏈整合,加快搭建業務鏈數字化體系。集團將秉持多品牌運營核心理念,致力於為追求美好生活的消費者創造價值,堅守“為每一位女性獨具魅力”的品牌使命,努力實現三年跨越百億零售的目標,鞏固中國中高端女性服飾領域頭部地位。



關於贏家時尚

贏家時尚控股集團(股票代號:3709.HK),是一家具有獨特品牌文化理念、先進研發設計中心、健全營銷服務系統、高效物流配送和網絡管理體系的著名時尚服飾集團。公司自成立起就深耕於中國高端女裝服飾行業並於2014年在香港主板上市。目前集團旗下有Koradior、La Koradior、Koradior elsewhere、NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO、CADIDL、FUUNNY FEELLN八個自主品牌。多年來,贏家時尚集團非常重視品牌國際化影響力打造,旗下多個品牌先後受邀登陸米蘭時裝周、紐約時裝周展現中國品牌魅力。集團始終堅持品牌是根,創意是魂,以顧客生活方式研究、品牌文化塑造為根基,立足於顧客需求以及“為每一位女性獨具魅力”的使命,聚焦產品的創新開發和品牌傳播推廣,持續引領顧客著裝和生活文化。



