Friday, 27 August 2021, 22:21 HKT/SGT Share: 亞洲領先同城科技物流平台GOGOX母企正式遞交上市申請 市場發展前景秀麗 輕資產模式有利長遠發展

香港, 2021年8月27日 - (亞太商訊) - 亞洲領先的科技物流平台GOGOX母企(「 集團」)在香港正式提交上市申請。集團為個人客戶、中小企及國際企業提供同城物流服務。該集團旗下經營兩大主要品牌—香港及海外市場的「GOGOX」為香港市場領導者 ；中國內地的「快狗打車」則為內地第二大 線上同城物流平台。集團服務覆蓋亞洲五個國家和地區，包括中國內地、香港、新加坡、韓國及印度，超過340個城市。



集團致力於提供以技術為動力、以用戶為中心的物流解決方案，利用創新技術改變傳統物流業，促進整體行業的透明度、信任和效率。截至2021年4月30日，旗下已有約2,480萬名註冊託運人及450萬名註冊司機。自2018年1月1日至2021年4月30日，平台交易總額達人民幣102億元，於同期完成超過一億份訂單。



集團過去幾年業務正穩健發展，截至2020年4月30日及2021年的首四個月，集團平台交易總額由人民幣6.18 億元增加至7.99 億元，增長29.2%。而收入亦從人民幣1.28億元顯著增加至1.93億元，增長50.9%。截至2021年4月30日止四個月，集團毛利錄得人民幣6,864萬元，較去年同期的人民幣3,250萬元增長111.2%，毛利率亦從25.3%增加至35.5%。同時，據上市申請文件顯示，集團主要股東陣容強勁，包括阿里巴巴、菜鳥、淘寶中國、58同城、58到家、數碼港投資創業基金及前海股權投資。



集團以創新及數據主導的技術為個人用戶、中小企及國際企業提供多元化的物流服務。截至 2021 年 4 月 30 日止四個月，集團同時累計為超過33,000家中小型企業及大型企業提供企業服務，包括超市、餐廳、建材供應商、家具零售商、社區團購平台、電子商務平台及政府機構，收入約佔其總收入的 57.8%。



集團銳意成為一站式物流平台。輕資產營運模式具高度可擴展性，使集團能夠以具成本效益的方式建立業務並擴大市場。根據弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)報告顯示，線上物流平台於亞洲的滲透率 從2016年的0.21%增至2020年的2.02%，並預計於2025年在亞洲繼續增長至14.3%。受持續的城市化、電子商務增長及新零售發展驅動，集團將會捉緊機遇策略性部署客戶的市場推廣，實現可持續增長。此外，集團未來將會致力通過戰略夥伴關係、投資和收購等方式開拓亞太地區的其他潛在市場。最後，集團亦會繼續推出新的服務和產品，如倉儲、庫存管理、電子商務整合、訂單管理、提貨及包裝以及跨境運輸服務，亦打算通過引入汽車製造商、經銷商及加油站運營商等第三方服務供應商，擴展物流業生態圈，以達至高速飛輪的效果，把握同城物流市場龐大的機遇。





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