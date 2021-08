驢跡科技公佈2021年中期業績

香港, 2021年8月27日 - (亞太商訊) - 中國領先的線上電子導覽提供商驢跡科技控股有限公司(「驢跡科技」或「公司」,連同其附屬公司,統稱為「集團」,股份代號:1745.HK)欣然公佈截至2021年6月30日止六個月(「回顧期間」)的綜合業績。



自2021年3月以來,旅遊市場強勁複甦,帶動出行遊覽需求上漲,集團的業務收益也因此取得穩定增長。2021年上半年,集團的收益總額約為人民幣175.1百萬元,較去年同期增加118.1%。按照線上電子導覽收益總額計算,已基本恢復到疫情爆發前的收益水準。2021年上半年毛利約為人民幣48.8百萬元,較去年同期大幅增长,2021年上半年毛利率約27.9%,而去年同期的毛利率約為4.6%。毛利率的大幅增長,主要由於期內收益的穩步增長及旅遊市場加速回暖。驢跡科技期內實現扭虧為盈,期內盈利約為人民幣880,000元,而二零二零年同期的虧損約為人民幣80.0百萬元。實現扭虧為盈的原因為旅遊業複甦,驅動電子導覽的銷售增長。



驢跡科技持續鞏固於電子導覽行業的領導地位,積極把握複甦的機會,靈活應對市場需求的變化。常態化疫情防控下,短途遊、週邊遊更受遊客青睞。因此,公司策略性加大對城市近郊的旅遊景區電子導覽覆蓋,不斷提升應對市場變化的適應力。同時,針對熱門旅遊景區的電子導覽,公司亦升級優化內容,包括提升導覽精准度、優化繪圖工藝、升級講解詞等,為消費者提供更好的使用體驗,滿足消費者多樣的出行需求。截至2021年6月30日,集團已開發中國及海外旅遊景區30,464個線上電子導覽,較去年同期的線上電子導覽數量增加8,420個,其中覆蓋了中國境內288個AAAAA級旅遊景區,2,476個AAAA級旅遊景區,1,851個AAA級旅遊景區。



利用智慧科技降本增效 智慧服務持續升級

於回顧期間,在「軟件即服務」(SaaS)業務方面,公司積極研發並推出了以智慧管理、智慧行銷、智慧服務為核心的產品「數景通」,為景區提供數位化行銷方案,幫助景區搭建數位化行銷系統和精細化運營體系,整合資訊化資源,滿足不同景區及文旅局的數位化升級需求,推動景區業務新增長並提升景區的運營管理效率。此外,「數景通」能有效地提高定制化內容業務的效率,如「一機遊」專案的開發效率,降低開發成本。



公司升級了智慧景區管理服務系統,以大數據中心、指揮中心、互聯網門戶等表現形式,協助政府管理部門對當地旅遊資源進行高效管理與合理調配。比如,在景區運營服務中,該系統可進行AI客流管控、大數據熱力圖分析、智慧終端遠程統一管理、智慧景區AI管理決策,能夠深度挖掘消費者的消費潛力,提高景區服務體驗,增加景區收益。於回顧期間,驢跡科技順俐落地了多個重點專案的智慧景區管理服務系統。集團期內銷售定制內容的收益同比增加約174.2%,由截至2020年6月30日止六個月約人民幣1.6百萬元增加至截至2021年6月30日止六個月約人民幣4.3百萬元。



積極擴大場景行銷佈局 促進流量來源的多樣化

除了鞏固與線上旅遊平台的互惠合作,驢跡科技還積極擴大場景行銷佈局,獲取多元化流量來源。公司在逾40個景區內投放了共用家庭單車,遊客在騎車遊覧景區的同時,還可以在單車上掃碼獲取景區的電子導覽,滿足親子遊的遊玩及聽取導覧需求,提升遊客的旅遊體驗。此外,針對年輕人,尤其是Z世代喜愛體驗遊戲與旅遊相結合的玩法,公司也向景區推出旅遊產品「驢跡實景劇本殺」,利用景區的場景及背後的文化故事,結合電子導覽,為景區量身打造具有景區特色的劇本,通過一段讓遊客參與其中並演繹的劇情,給遊客帶來沉浸式的旅遊體驗,提升遊客與景區的交互感及遊玩的趣味性,滿足年輕人的社交需求和新奇體驗,從而幫助景區獲取更多線下用戶。公司亦積極拓展業務至其他智慧終端,於報告期內驢跡科技成為了華為鴻蒙系統(HarmonyOS)的首批內容生態合作夥伴,上線適配華為智能手錶的電子導覽版本,以滿足用戶在不同場景下無縫切換的優質產品體驗,覆蓋更多使用場景。



驢跡科技控股有限公司執行董事、董事會主席、行政總裁及創辦人臧偉仲先生表示︰「集團具備良好條件迎接旅遊業複甦,靈活應對市場變化,把握智慧旅遊普及的機會。我們亦將繼續憑藉『中國領軍的文旅全產業鏈服務平台』的企業定位,聚焦於自身的核心戰略,保持線上電子導覽的市場領先地位,我們有信心抓住旅遊業複甦的商機,引領線上電子導覽行業的發展。



在長遠而言,隨著國家對「互聯網+旅遊」支持力度的進一步加大,政府宣導借助科技創新,助力旅遊業高質量發展,預計線上旅遊產品的線上滲透率將不斷提高,中國旅遊的數位化發展將再一次迎來提速,我們將依據市場需求,靈活調整並持續優化線上電子導覽的景區覆蓋;加強創新研發能力,持續完善「數景通」等產品及服務,滿足景區數位化升級的需求,致力打造文旅全產業鏈服務平台,以持續鞏固我們的領先市場地位。」



關於驢跡科技控股有限公司



驢跡科技成立於2013年12月,立足景區導覽和全域導覽兩大核心戰略,專注於線上電子導覽、全域導覽系統的研發以及旅遊相關配套業務的發展,基於驢跡所構建的智慧旅遊產業雲腦,現已形成以線上電子導覽和智慧管理服務系統為支撐的旅遊生態圈,是全球知名的智慧旅遊產業解決方案專家。根據弗若斯特沙利文的資料,以2018年全年交易額計,驢跡科技占國內市場份額的86.2%。截至2021年6月30日,集團已開發中國及海外旅遊景區30,464個線上電子導覽,其中覆蓋了中國境內的288個AAAAA級旅遊景區、2,476個AAAA級旅遊景區及1,851個AAA級旅遊景區。



