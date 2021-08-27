Friday, 27 August 2021, 16:28 HKT/SGT Share: 海通國際：營收破歷史紀錄、各業務線亮點紛呈排名行業前列

香港, 2021年8月27日 - (亞太商訊) - 8月26日晚間，海通國際（股份代號：00665.HK）披露2021年半年報，上半年實現營業收入234.71億元，同比增長31.95%，創造半年營收的歷史最高紀錄；實現淨利潤81.70億元，同比增長49%；扣非淨利潤78.97億元，同比增長54.58%；基本每股收益為0.63元，同比增長31.25%。海通國際實現營業收入、淨利潤穩居行業第二，主要財務指標多年來一直保持行業前列。



投行業務市場領先，境內外穩居行業翹楚

根據半年報資料顯示，2021年上半年，海通國際投行業務保持領先位置，境內投行業務第二，香港IPO第一，其中多項指標均排名行業前列。



完成35個股權融資項目發行上市，共募資402.7億元。其中，完成11單科創板專案掛牌，市場排名第一；完成7單創業板項目掛牌，市場排名第一；共完成22單IPO項目掛牌，發行金額165.3億元，發行數量與金額均排名市場第二。另外，公司股權業務項目儲備豐富，截至2021年6月末， IPO、再融資的在審及待發項目數量分別為53家與22家。



海通國際上半年完成了22個IPO項目，按承銷數量和承銷金額均位居香港所有投行第一。另外，海通國際上半年共計完成了136個債券發行專案，包括27筆綠色債券 ，繼續保持其在行業市場領導性地位，也實現了突破性增長。 在亞洲除日本外G3高收益債排名中，按承銷數量名列全球金融機構第二。



海通國際以國際一流投行為使命，致力於把海通建設成為國內一流、國際有影響力的中國標杆式投行。上半年境內外投行業務更上一層樓，進一步鞏固和提升海通國際在行業的領先優勢，實現自身發展的同時助力實體經濟發展。



“交易及機構”營收貢獻較大、“財富管理”實現穩步增長

根據半年報資料顯示，從業務結構來看，2021年上半年，海通國際“交易及機構”、“財富管理”是企業營業收入的主要來源，佔據“半壁江山”。具體而言，“交易及機構”營業收入為64.7億，營收占比為27.6%，毛利率為68.9%；“財富管理”營業收入為51.89億，營收占比為22.1%，毛利率為62.7%。



交易業務方面，上半年海通國際場外期權存續交易名義本金規模同比增長超過250%，市占率超過13%，排名行業前列；公司權益類場外衍生產品業務收入同比增長超過150%；現金股票交易額超過3000億港元，同比增長超過40%。海通國際榮獲多項國際大獎、盈利能力和做市評級也獲得不斷提升。



機構業務方面：海通國際上半年交易客戶總數達131家，客戶資產總額936 億元，同比增長53%，位列QFII/RQFII 市場第一梯隊；日均託管及外包規模5126 億元，同比增長53%，穩固了行業優勢地位。



海通國際營業網點覆蓋“紐、倫、滬、港、新、東”六大國際金融中心，境內擁有343家證券及期貨營業部，境外在全球5大洲14個國家和地區設有分行或子公司。截至2021年上半年，海通國際在境內外擁有超過1850萬名客戶。龐大的客戶群為海通國際財富管理業務的快速增長提供堅定基礎，ETF 基金和指數類產品、公募券結、頭部量化私募以及結構化產品的銷售等多元化資產配置策略分散風險的同時提高了客戶粘性。其中，上半年e海方舟股票基金交易量同比增長49.47%，活躍客戶數同比增長123%。



各業務線亮點紛呈、成就卓越的綜合金融服務平臺

根據半年報資料顯示，2021年上半年，零售經紀業務方面：新增客戶資產同比增長131%；互聯網金融方面：e海通財移動平臺用戶總數超過3950萬；月度平臺活躍數超470萬，穩居行業前四；金融產品銷售方面：整體銷售量2606億元，同比增長17.6%，產品日均保有量900億元，較2020年日均增長32.4%；融資類業務方面：融資類業務規模1084.29億元（不含表外資管規模），較年初新增72.56億元；期貨業務方面：海通期貨營業收入和淨利潤同比大幅增長，實現代理交易額22.4萬億元（單邊計算），市場占比7.83%，同比上升1.51個百分點，排名行業第二。



近年來，海通國際緊扣金融科技發展趨勢，在金融雲、大資料、人工智慧等基礎性戰略性工作成效顯著，全面支持各項業務發展。為公司創新轉型提供全面支援。



上半年，海通國際戰略轉型見效明顯，海通銀行澳門分行設立獲批，公司國際化戰略向縱深推進，是業內領先的國際跨境服務平臺 ；財富管理業務業務收入大幅增長，改革轉型成績斐然；機構與國際業務表現亮眼，市場地位穩固；場外衍生品業務穩健增長；研究服務市場影響力強。海通國際的綜合金融服務平臺服務規模不斷擴大，影響力逐漸增強，一方面，為海通國際各項業務發展提供了有力支撐。另一方面，為客戶綜合金融服務創造條件。











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