Friday, 27 August 2021, 14:49 HKT/SGT Share: 廣積糧、高築牆！雙輪驅動的TATA健康國際（1255.HK）成長性幾何？

香港, 2021年8月27日 - (亞太商訊) - 隨著時代的發展，醫療健康成為日益討論的熱門話題，卻存在兩個基本問題：中國的醫療資源分佈不平衡、在重大疾病面前，社會迫切希望能夠實現療法新技術的突破。這背後突出的是在醫療市場規模隨著人民生活水準提高的背景下，隱藏著諸多的投資機會。







基於上述判斷標準，筆者關注到了港股TATA健康國際（1255.HK），這是一家大健康及生命科學業務平臺企業，一方面以線上醫療平臺為依託，收入來源覆蓋醫療生態的各個環節，另一方面以“投資+引進+創新”的方式取得適用於中國及亞太地區頂尖生命科技技術的獨家生產、研發及分銷權。



很明顯，TATA健康國際是典型的雙輪驅動型企業，大健康業務及生命科學作為第一業務，提供穩定的收入和現金流，並隨著業務的多方位不斷拓展，同時也支持第二業務對資金的需求。而不久的將來，一旦公司第二業務進入收穫期，毫無疑問，TATA健康國際會進入高速的成長期。



基此，不妨再具體結合實際情況看看公司的成長性幾何？



1、醫療資源矛盾之下，商贏互聯網醫院直擊痛點



中國醫療健康行業是國民經濟的重要組成部分，而且隨著人均可支配收入不斷增加、人口老齡化及慢病患病率上升等多個客觀因素的驅動，市場規模獲得持續快速提升。根據弗若斯特沙利文的資料，中國2019年的醫療支出為人民幣6.5 萬億美元，預計到2025年及2030年，中國的醫療支出將分別達到人民幣11.6萬億人民幣及人民幣17.6萬億人民幣。



但是，該領域存在明顯痛點：醫療資源地區分佈的不平衡以及醫療體系、分級診療體系尚未健全導致供需失衡的矛盾。



其次，中國有超過3億慢病患者，對應超萬億市場規模且數值不斷增長的情況下，暴露的是大量增長的慢性病患者缺乏長期、持續的治療及疾病管理服務的水準。



面對上述問題，國內也是頒佈多項推動行業數位化的政策，濃墨重彩的一項是在2020年10月頒佈的《關於積極推進互聯網+醫療服務醫保支付工作的指導意見》，用來推動醫療健康行業的數位化進程。



政策的利好直接推動了包括互聯網醫療在內的數位健康市場，根據弗若斯特沙利文的資料，中國數位健康的市場規模預期由2019年的人民幣2,181億元增至2030年的人民幣42,228億元，複合年增長率為30.9%。



不過，企業想要進入這條關乎民生的萬億賽道，必然意味著有高壁壘性：牌照壁壘、醫療資源壁壘。



商贏互聯網醫院是TATA健康國際大健康及生命科學業務的主要載體，是上海首家及唯一一家獨立設置的專科和綜合互聯網醫院，並具備獨家第三類互聯網醫院牌照，能夠擁有獨立自主的運營模式。



它依靠上海地區豐富的醫療資源，為全國用戶提供優質的專科和綜合遠端醫療服務，結合醫生多點執業政策支援，與名特專家獨家合作，買斷其執業時間，並立志於進入中國慢性病管理的藍海市場，直擊醫療資源供需失衡的痛點.。



同時致力於打造現價實體藥房，已達成將線下實體藥房、院邊藥房、及線上互聯網藥房納入服務供應體系的目的，側重與三甲醫院院邊店合作，承接處方外流，獲取客戶，提升營收，根據公司資料顯示已覆蓋上海合作藥房300家。



可以看出，商贏互聯網醫院圍繞“大健康”已經形成一體化、多元化商業模式，即問診，藥品銷售，健康管理，保健品銷售，保險銷售以及其他創新方式保證多元化收入來源。根據資訊來看，互聯網醫院業務預計2021年營收打平，從2022年開始全面盈利，並逐步擴大。



2、幹細胞治療領域先驅Promethera，切入超2000億的中國肝病市場



2021年6月30日，TATA健康發佈公告稱：比利時主權基金SOFIPOLE共同投資世界幹細胞治療領域的先驅Promethera Biosciences (“Promethera”；下同)，涉資約2000萬歐元。交割完成後，TATA健康將變成Promethera最大股東。借助其在末期肝病幹細胞療法處於世界領導地位的佈局，將先進的幹細胞療法帶入全球最大肝病市場中國。



根據資料顯示，Promethera致力於開發填充間質幹細胞以及肝臟幹細胞療法來治療由炎症，纖維化和酶功能障礙引起的肝功能障礙，擁有超過450項專利以及兩個已通過cGMP認證的生產設施。



Promethera主要細胞療法在研產品：HepaStem（IIB期臨床）以及H2Stem（I期臨床），面對慢加急性肝功能衰竭（ACLF），尿素迴圈障礙（UCD）和非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等。



在可比對標公司方面，因為Promethera是專注於末期肝病的幹細胞療法的創新藥企，所以在細胞療法領域，其他公司產品不具備針對性，更重要的是與Promethera填充間質幹細胞及肝臟幹細胞療法無可比擬的。



其次，在專注於肝臟疾病療法的公司對比上，雖然適用病症與Promethera同類產品相似（如非酒精性脂肪性肝炎）。但是這些公司的產品更加專注於早期以及病毒肝臟疾病療法，對非病毒以及晚期肝病疾病無能為力，這個點對於Promethera來講，是非常大的優勢。



引述協力廠商估值研究報告對Promethera整體估值分析：在完成慢加急性肝功能衰竭ACLF的HepaStem療法二期臨床後估值將大幅增長至2.6億歐元，三期臨床後估值增長至8.5億歐元。最新的進度看，公司二期臨床與三期臨床預計分別於2022年底以及2024年底完成。



對於中國市場來說，這可以說是一個福音。因為中國是全球肝病負擔最重的國家，除了大部分丙肝患者可以治癒以外，其他肝病患者均難以治癒，亟需臨床特效藥物。同時龐大的基礎肝病患者造成我國每年新增肝癌患者高達46萬人，對應的市場規模在超過2000億。



那麼，這次交易之後，TATA健康預計可以拿到Promethera中國的開發與落地權力。按照上述的研發管線進度情況，那麼預計同步落地在國內，到那時結合時間進度與各個方面磋商落地事宜，並實現臨床以及商業化。



總結來說，TATA健康國際第一業務在鞏固、充實、持續發展下，能夠創造源源不斷的活水充實公司業績，同時反哺第二大業務即“投資+引進+創新” 更多的中國及亞太地區頂尖生命科技技術的獨家生產、研發及分銷權。



可以預料的是，TATA健康在未來憑藉雙輪驅動不斷釋放成長性以及優異的財務表現。



來源：格隆匯







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